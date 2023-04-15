ЗСУ завдали два авіаудари по ворогу на півдні: знищили човен та бронетехніку

Українська авіація нанесла два удари по районах зосередження живої сили та техніки РФ в Каховському районі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
Ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України завдяки влучному виконанню вогневих завдань нанесло втрат противнику, зокрема знищено:
Також на одному з островів знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.
Раніше ми писали, окупанти 14 квітня випустили 7 ракет по Слов'янську. Пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів. На місцях завалів працюють рятувальники.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про створення дев'яти військових адміністрацій у Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.