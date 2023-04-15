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ВСУ нанесли два авиаудара по врагу на юге: уничтожили лодку и бронетехнику

Фото: Украинская авиация нанесла удар по скоплению техники и живой силы россиян (facebook.com/Бригада тактической авиации)
Автор: Максим Шушко

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения живой силы и техники РФ в Каховском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Ракетно-артиллерийские подразделения вооруженных сил Украины благодаря точному выполнению огневых задач нанесло урон противнику, в частности уничтожено:

  • 10 окупантов
  • 3 беспилотника
  • Станция радиоэлектронной борьбы
  • Переоборудованная под ДРГ лодка
  • Танк
  • 5 единиц авто- и бронетехники

Также на одном из островов уничтожен полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт.

Ранее мы писали, оккупанты 14 апреля выпустили 7 ракет по Славянску. Повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей. На местах завалов работают спасатели.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.

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