ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 14 квітня 2023 23:34
Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області Фото: Президент України Володимир Зеленський (president/gov.ua)
Автор: Максим Шушко

Володимир Зеленський підписав указв про створення дев'яти військових адміністрацій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав указ №226/2023 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. Згідно з ним створено:

  • Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
  • Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
  • Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, Зеленський із головою СБУ та начальником ГУР обговорив підготовку до активних бойових дій.

Нагадаємо, Росія, 14 квітня обстріляла Слов'янськ. З-під завалів житлового будинку дістали 14-річну дівчинку. Також внаслідок атаки окупантів загинула дворічна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
Зеленський про членство в НАТО: не хочеться, щоб застарілі ілюзії продовжували забирати час
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні