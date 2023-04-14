Зеленський створив дев'ять військових адміністрацій у Донецькій області
Володимир Зеленський підписав указв про створення дев'яти військових адміністрацій у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, підписав указ №226/2023 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. Згідно з ним створено:
- Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
- Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
- Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області
- Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
- Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
- Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області
- Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
- Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області
- Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької області
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше ми писали, Зеленський із головою СБУ та начальником ГУР обговорив підготовку до активних бойових дій.
Нагадаємо, Росія, 14 квітня обстріляла Слов'янськ. З-під завалів житлового будинку дістали 14-річну дівчинку. Також внаслідок атаки окупантів загинула дворічна дитина.
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