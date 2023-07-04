ЗСУ намагаються перерізати траси та взяти Бахмут в оперативне оточення, - експерт

Він зазначив, що головним задумом Генштабу є взяття Бахмута в оперативне оточення.

До того ж, наші бійці виходять на основні логістичні артерії. Тобто з півночі намагаються перерізати трасу М-03, а з півдня - дорогу Т0513.

"Ще почалася розвідка боєм у напрямку Краснопілля та Яковлівки на північний схід від Бахмута (напрямок Соледара). Це означає, що вони намагаються перерізати дорогу Т1302. В результаті у росіян для відступу залишається лише дорога Т0504 через Покровське. А це дуже незручна дорога, оскільки туди можна перейти, виключно форсувавши річку Бахмутка", - сказав експерт.

Коваленко також зауважив, що Сили оборони зайняли панівні висоти та можуть здійснювати вогневий контроль над східними секторами Бахмута.

Контрнаступ ЗСУ

Українські бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, вони тиснуть на ворога північніше та південніше Бахмута.

Окрім того, минулого тижня українські військові звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

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