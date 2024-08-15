ЗСУ наближаються до Глушкового? Нові карти боїв у Курській області

Так, вчора в соціальних мережах розповсюдилося відео зі зняттям російського триколору з будинку культури у селі Внезапне Коренівського району.

Фото: ЗСУ просунулися до кордонів четвертого району Курської області (t.me/agentstvonews)

Крім того, відео зі скиданням російського прапора з будинку культури з'явилося і з села Любимівка.

Однак якщо Любимівка вже перебувала у зоні контролю ЗСУ, то відео із Внезапного підтверджує розширення зони бойових дій на південному сході Коренівського району, а до кордону із сусіднім Глушківським районом звідси лише 2,5 км.

При цьому ще вчора близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" писав, що обстановка в цьому районі "покрита туманом війни" і, ймовірно, ЗСУ зайняли й населений пункт Вікторівка (близько 1 км від Внезапного), а також можуть бути присутніми й у Гордіївці.

Фото: на інтерактивній мапі "Радіо Свобода" н. п. Внезапне, Вікторівка, Успенівка та Гордіївка утворюють своєрідний трикутник (svoboda.org)

Повідомляється, що станом на кінець 14 серпня, українські війська присутні у Внезапному та Гордіївці, а от статус Успенівки та Вікторівки "залишається під питанням".

Також тривають бої і трохи на північ від Внезапного - у селі Снагость.

Так звані російські воєнкори писали, що ЗСУ були помічені й в сусідньому Краснооктябрському, звідки до кордону з Глушківським районом ще ближче - близько 1 км, а до райцентру - селища Глушкове з населенням близько п'ять тисяч осіб - лише близько 10 км.

Фото: в Курській області площа бойових дій продовжує розширюватися, але вже не такими швидкими темпами (svoboda.org)

Російський пропагандистський Telegram-канал Readovka пише про нічні боєзіткнення біля Коренево. Ворог бідкається, мовляв, ЗСУ намагаються встановити контроль над населеним пунктом. Також росіяни пишуть і про бої і прикордонні в Бєлгородській області, а саме за Колотилівку, де розташований пункт пропуску.

Тим часом в Інституту вивчення війни, спираючись на геолоковані кадри, повідомляють, що також ЗСУ діють у східній частині села Журавлі (на захід від Коренево та за 20 км від міжнародного кордону), що свідчить про просування українських сил у східній частині цього населеного пункту.

Фото: ЗСУ просуваються в Курській області, а росіяни риють окопи (understandingwar.org)

В ISW також пишуть про просування ЗСУ за Мартинівку (на північний схід від Суджі), посилаючись на дані українських ЗМІ. Геолоковані кадри від 14 серпня також вказують на рух українських сил в районі села Уланок (на південний схід від Суджі) та в західній частині Камишного (на південний схід від Суджі).

Як зазначили в Інституті вивчення війни, росіяни риють окопи і зводять оборонну лінію біля Льгова, вздовж дороги Рильськ-Льгов-Курчатів-Курськ. На думку авторів, це, очевидно, говорить про те, що війська РФ очікують подальшого просування українців.

Аналітики підсумовують, що попри деяке сповільнення операції, українські війська добре діють у межах заявленої площі просування й також продовжують діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області.