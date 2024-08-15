ВСУ приближаются к Глушково? Новые карты боев в Курской области

Площадь боев в Курской области могла расшириться до границ четвертого района - Глушковского, где местные власти объявили уже эвакуацию. Поскольку ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов, один из которых находится примерно в 17 километрах от Глушково. Несмотря на некоторое снижение темпов операции, она продолжается.
О том, где проходят бои и что известно о продвижении ВСУ в рамках операции в Курской области - в материале РБК-Украина ниже.
Так, вчера в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.
Фото: ВСУ продвинулись к границам четвертого района Курской области (t.me/agentstvonews)
Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.
Однако, если Любимовка уже находилась в зоне контроля ВСУ, то видео из Внезапного подтверждает расширение зоны боевых действий на юго-востоке Кореновского района, а до границы с соседним Глушковским районом отсюда всего 2,5 км.
При этом еще вчера близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" писал, что обстановка в этом районе "покрыта туманом войны" и, вероятно, ВСУ заняли и населенный пункт Викторовка (около 1 км от Внезапного), а также могут присутствовать и в Гордеевке.
Фото: на интерактивной карте "Радио Свобода" н. г. Внезапное, Викторовка, Успеновка и Гордеевка образуют своеобразный треугольник (svoboda.org)
Сообщается, что на конец 14 августа, украинские войска присутствуют во Внезапном и Гордеевке, а вот статус Успеновки и Викторовки "остается под вопросом".
Также продолжаются бои и немного севернее Внезапного - в селе Снагость.
Так называемые российские военкоры писали, что ВСУ были замечены и в соседнем Краснооктябрьском, откуда до границы с Глушковским районом еще ближе - около 1 км, а в райцентр - поселок Глушково с населением около пяти тысяч человек - всего около 10 км.
Фото: в Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться, но уже не столь быстрыми темпами (svoboda.org)
Российский пропагандистский Telegram-канал Readovka пишет о ночных боестолкновениях возле Коренево. Враг жалуется, мол, ВСУ пытаются установить контроль над населенным пунктом. Также россияне пишут и о боях в приграничье Белгородской области, а именно за Колотиловку, где расположен пункт пропуска.
Между тем в Институте изучения войны, опираясь на геолокированные кадры, сообщают, что также ВСУ действуют в восточной части села Журавли (к западу от Корнево и в 20 км от международной границы), что свидетельствует о продвижении украинских сил в восточной части этого населенного пункта.
Фото: ВСУ продвигаются в Курской области, а россияне роют окопы (understandingwar.org)
В ISW также пишут о продвижении ВСУ за Мартыновку (к северо-востоку от Суджи), ссылаясь на данные украинских СМИ. Геолоцированные кадры от 14 августа также указывают на движение украинских сил в районе села Уланок (юго-восточнее Суджи) и в западной части н. п. Камышное (юго-восточнее Суджи).
Как отметили в Институте изучения войны, россияне роют окопы и возводят оборонную линию у Льгова, вдоль дороги Рыльск-Льгов-Курчат-Курск. По мнению авторов, это очевидно говорит о том, что войска РФ ожидают дальнейшего продвижения украинцев.
Аналитики подытоживают, что, несмотря на некоторое замедление операции, украинские войска хорошо действуют в пределах заявленной площади продвижения и также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области.
Напомним, что "прорыв" российской границы произошел 6 августа 2024 года . С этого времени ВСУ удалось расширить плацдарм и взять под контроль Суджу и еще десятки населенных пунктов.
Вчера президент Владимир Зеленский собирал совещание, в ходе которого была обсуждена возможность создания военных комендатур на территории российского региона. Кроме того, военные планируют открыть гуманитарный коридор для гражданских россиян, как в сторону Украины, так и в сторону РФ.
Тем временем начинают поступать новые сообщения о взятии в плен большого количества российских военных. Только вчера таких насчитали более 100.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что военная операция в Курской области уже заставила врага проявить инициативу по возобновлению переговоров об обмене пленными.
При подготовке материала использовались: российское издание "Агентство", отчет и карты американского Института изучения войны (ISW), "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.
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