У ЗСУ про мрії РФ захопити Бахмут до 9 травня: скоро встановлять рекорд Гіннесса з перенесення дат

Він зауважив, що в традиціях російських можновладців - постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, за його словами, ці традиції круто міняють Сили оборони України.

"Вони (росіяни - ред.) скоро встановлять рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року, відтак він досі стоїть. Наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю", - сказав речник.

До того ж, Череватий зазначив, що коли прийде час - росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що Кремль хоче окупувати Бахмут до 9 травня, щоб Путін на "переможній ноті" оголосив про завершення війни.

Втім українські військові контратакують на окремих ділянках Бахмута.

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