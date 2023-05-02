В ВСУ о мечтах РФ захватить Бахмут до 9 мая: скоро установят рекорд Гиннесса по переносу дат

Он отметил, что в традициях российских власть имущих - постоянно устанавливать какие-то достижения к каким-то датам. Правда, по его словам эти традиции круто меняют Силы обороны Украины.

"Они (россияне - ред.) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. До конца марта они должны были взять весь Донбасс. Первые даты о взятии Бахмута были в июле 2022 года, но он до сих пор стоит. Наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", - сказал спикер.

К тому же Череватый отметил, что когда придет время - россияне уже будут отчислять даты, куда они добегут, убегая от украинских войск.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Кремль хочет оккупировать Бахмут до 9 мая, чтобы Путин на "победной ноте" объявил о завершении войны.

Впрочем, украинские военные контратакуют на отдельных участках Бахмута.

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