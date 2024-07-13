ЗСУ можуть звільнити окуповані території шляхом низки контратак, - ISW

Зазначається, що наразі Сили оборони провели кілька масштабних контрнаступальних операцій, які були успішними в оперативному плані впродовж усього повномасштабного вторгнення. Однак такий підхід до звільнення території не є єдино можливий для ЗСУ.

Аналітики ISW переконані, що вихід з нинішньої позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських військ. В Інституті переконані, що менш масштабні контрнаступальні операції ЗСУ відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів, що пов'язані з проведенням більш масштабних контрнаступів.

"Менш масштабні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на Сили оборони на всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

Водночас, в ISW переконані, що західна допомога для ЗСУ - це єдиний можливий шлях для зменшення намірів російського диктатора Володимира Путіна знищити українську державність та ідентичність, не жалкуючи часу або вартості.

Також оборонна допомога західних партнерів здатна забезпечити Сили оборони України необхідним обладнанням та зброєю в обсягах, у терміни і в регулярності, що дозволять їм проводити масштабні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій.

"Такі операції ЗСУ не обов'язково мають бути окремими та широкомасштабними. Вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 та впродовж 2025 року", - йдеться у звіті ISW.