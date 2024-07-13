Окупанти просунулися поблизу Авдіївки і в районі адмінкордону двох областей: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Авдіївки та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бої тривали 12 липня на північ і північний схід від міста Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ мають стійкі позиції на південному березі річки Вовча в центрі Вовчанська.

Разом з тим в ISW не знайшли доказів, які спростовують геолокаційні кадри від 7 липня, які вказують на те, що окупанти перетнули р. Вовча в межах центрального Вовчанська.

Російський блогер розповідав, що невеликі українські штурмові групи регулярно входять у північне Глибоке, але російські дрони та артилерійські підрозділи нібито дають відсіч цим групам ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 12 липня війська РФ продовжували наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на півночі Харківської області, заявив, що в цьому районі в російських штурмових групах воюють так звані "добровольці" з країн Африки та колишнього СРСР.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники 12 липня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки та Вільшани, біля Піщаного, Берестового, Степової Новоселівки, поблизу Макіївки та Невського, біля Тернів і Торського 11 і 12 липня.

Український військовослужбовець, який діє на Куп’янському напрямку, заявив, що окупанти атакують невеликими групами від 3 до 7 осіб.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 12 липня продовжували наступальні дії під Сіверськом, але підтверджених просувань не здійснили.

Російські окупанти 11 і 12 липня продовжували наступальні операції в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися додатково на 1,55 км вглиб на північний захід від Роздолівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Війська РФ не зробили жодного підтвердженого просування на тлі триваючих наступальних операцій поблизу Часового Яру 12 липня.

Окупанти продовжували наступати на крайній схід від Часового Яру, біля Іванівського, поблизу Кліщіївки та Андріївки 11 і 12 липня.

12 липня речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" полковник Назар Волошин повідомив, що російські загарбники значною мірою перенесли свою увагу з напрямку Часового Яру на напрямок Торецька.

Російські джерела стверджували, що війська РФ завдали удару по українському складу боєприпасів поблизу Костянтинівки.

Війська РФ 12 липня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що путінські війська продовжують просуватися в межах Нью-Йорка та наближаються до Торецька як зі сходу, так і з півдня.

Також російські окупанти 11 і 12 липня продовжували атакувати поблизу Торецька, Залізного та Північного.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 липня, показують, що окупанти просунулися до північно-східної околиці Новоселівки Першої.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися до північно-східної Новоселівки Першої та закріпили свої позиції в межах населеного пункту, хоча в ISW не спостерігали візуального підтвердження.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські підрозділи зосереджуються на наступі на Новоселівку Першу з півночі, північного сходу та південного сходу, оскільки це селище є останньою тактично важливою оборонною позицією ЗСУ на східному боці річки Вовча.

Війська РФ також продовжували наступати в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Сокіла та Калинового, Карлівки та Яснобродівки 11 і 12 липня.

Російські окупанти продовжували атакувати на захід і південний захід від міста Донецька, але без підтвердженого просування.

Війська РФ наступали поблизу Красногорівки та Георгіївки, біля Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного 11 та 12 липня.

Українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю 12 липня, вдаривши, як повідомляється, по сусідньому російському військовому аеродрому.

На кадрах від 12 липня видно стовпи диму поблизу Маріуполя, а російські та українські джерела повідомляли про удар ЗСУ біля маріупольського аеродрому.

Український обліковий запис із відкритим джерелом опублікував супутникові знімки російської системи протиповітряної оборони С-300 поблизу маріупольського аеропорту та припустив, що ЗСУ могли націлити систему С-300.

При цьому в ISW не помітили підтвердження українського удару або отриманих у результаті пошкоджень.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Великої Новосілки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

На відео з геолокацією, опублікованому 12 липня, видно, як російські підрозділи піднімають триколор у центрі Урожайного, хоча російські "воєнкори" відзначають, що війська РФ просунулися в центр селища, але не захопили весь населений пункт.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 11 і 12 липня російські окупанти також завдавали ударів на південь від Гуляйполя.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали 12 липня на заході Запорізької області поблизу Роботиного та Малої Токмачки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Також 11 і 12 липня тривали позиційні бої на лівобережній частині Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що командувач ВДВ і Угруповання військ "Днєпр" генерал-полковник Михайло Теплінський отримав поранення під час українського удару по штабу цього угруповання військ наприкінці червня.

Перед тим, 3 липня, російський "воєнкор" заявляв, що 30 червня український HIMARS завдав удару по командному пункту російського угруповання військ "Днєпр" поблизу окупованого Генічеська, і що можливо був поранений Теплінський. В ISW зазначають, що не можуть незалежно перевірити ці заяви.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 липня щодо оперативної ситуації розповіли, що на фронті протягом доби відбулося 136 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, а також на Курахівському і Торецькому напрямках.

Додамо, згідно з даними проекту DeepState, Сили оборони вибили російських загарбників із Сотницького Козачка у Харківській області після активності там російських ДРГ.