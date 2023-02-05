ЗСУ можуть готувати контрнаступ біля Вугледара: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські джерела повідомили, що 4 лютого російські війська здійснили обмежені наступальні дії на північний захід від Сватового. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська здійснили успішні наступальні дії поблизу Дворічного Харківської області (53 км на північний захід від Сватового) і витіснили українські сили з західної околиці поселення. Інші російські джерела розширили цю заяву, хоча ISW не помітила жодного візуального підтвердження того, що російські війська просунулися в цьому районі. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також атакували в напрямку Стельмахівки (15 км на захід від Сватового).

4 лютого російські війська продовжили наступ у районі Кремінної. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми біля самої Кремінної та Греківки (27 км на північний захід від Кремінної), Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Кремінна).

Російські "воєнкори" стверджують, що кілька днів тому підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу почали наступ на лінії Червонопопівка-Кремінна і просунулися впритул до Ямполівки Донецької області (16 км на захід від Кремінної), де, за повідомленнями, тривають бої.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили витіснили українські сили з позицій на південь і південний захід від Діброви та просунулися ближче до Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Російські "воєнкори" продовжують робити суперечливі твердження щодо Білогорівки (12 км на південь від Кремінної): один стверджує, що російські війська захопили населений пункт і зараз його очищають, а інший стверджує, що російські війська все ще борються за захоплення Білогорівки.

Повідомляється, що українські війська продовжують завдавати ударів по матеріально-технічному забезпеченню Росії в Луганській області. Російські джерела стверджували, що 4 лютого українські війська обстріляли промисловий об’єкт у Сватовому ракетами HIMARS.

Пожежа на промисловому об'єкті в Бєлгородській області може ще більше порушити логістику Росії в Україні. 4 лютого російські, українські та соціальні мережі опублікували кадри, на яких видно горіння нафтобази на підприємстві в Борсівці Бєлгородської області, яке нібито виготовляє металоконструкції для ремонту Керченського мосту в Криму. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Володимирович заявив, що українські війська завдали удару по промисловому об'єкту в Борисівському районі Бєлгородської області. Пожежа могла пошкодити промисловий об’єкт і перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на Керченському мосту через Керченську протоку, важливої наземної лінії зв’язку (GLOC) для російських сил на півдні України.

Ситуація на Донбасі

4 лютого російські війська продовжили наступ у районі Бахмута. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що минулого тижня російські війська спрямували значну частину своїх сил у наступальні дії в напрямку Бахмута, маючи намір прорвати оборону України, але що вони були невдалими. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські штурми біля самого Бахмута, в межах 31 км на північний схід від Бахмута поблизу Верхокам'янського, Красної Гори та Парасковіївки; та 6 км на захід від Бахмута біля Іванівського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська, ймовірно, просувалися на захід від Солі (13 км на північ від Бахмута). Російські джерела стверджували, що бойовики групи "Вагнера" продовжували штурм поблизу Роздолівки (17 км на північний схід від Бахмута) та Васюківки (15 км на північний схід від Бахмута), а російські сили намагалися просунутися в напрямку Спірного (28 км на північний схід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжують наступальні операції на південний захід від Бахмута, намагаючись вийти на шосе Т0504 між Часовим Яром і Бахмутом. Колишній "міністр" так званої "ЛНР" Віталій Кисельов стверджував, що російські сили між Іванівським і Ступочками (12 км на південний захід від Бахмута) просунулися на кілометр від траси, хоча інші російські "воєнкори" стверджували, що російські війська все ще були за кілька кілометрів від траси. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські війська знаходяться ближче ніж 2,5 км до шосе T0504.

Російські "воєнкори" намагаються зобразити російські наступи на північний схід від Бахмута та на південь від Кремінної як додаткову спробу оточити Сіверськ. Відомий військовий блогер стверджував, що одночасне просування "Вагнера" з напрямку Соледару та заявлене просування російських військ у напрямку Лиману та навколо Білогорівки Луганської області створюють передумови для оточення Сіверська з півдня, півночі та сходу.

Його колега стверджував, що відновлення російських наступальних операцій на південь від Кремінної вказує на плани російських військ оточити Сіверськ. Ці російські "воєнкори" можуть вважати, що російським військам достатньо лише відрізати ділянки траси T0513 на північ і південь від Сіверська, щоб оперативно оточити населений пункт, але українські війська все одно зможуть постачати сили в населеному пункті з сільських доріг, що ведуть на захід.

Російським військам потрібно було б просунутися на 15 км, щоб наблизитися до відрізання всіх наземних ліній зв’язку (GLOC), які, ймовірно, необхідні для оточення Сіверська. Такий рівень просування вимагав би значно більш узгоджених наступальних зусиль Росії в напрямку Сіверська з півночі, сходу та півдня, ніж ISW спостерігала досі.

Останніми днями російські наступальні операції на західних околицях Донецька сповільнилися. У Генштабі України повідомили, що російські війська протягом трьох попередніх діб не проводили штурмів вказаних населених пунктів у районі міста Донецька – Авдіївки. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська здійснили штурм біля Парасковіївки (34 км на південний захід від Авдіївки) і поширили кадри, на яких видно, як підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу очищають захоплені українські укріплені позиції в західна частина Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Уповільнені темпи російських нападів у районі міста Авдіївка–Донецьк можуть підтверджувати оцінку ISW про те, що російським силам, ймовірно, бракує бойової потужності, щоб підтримувати численні великі наступальні операції в Україні, і, таким чином, російські війська, можливо, уповільнили темп своїх нападів у цьому районі до визначили пріоритет свого наступу для захоплення Бахмута та їхнього ймовірного неминучого наступу в Луганській області.

Повідомляється, що 4 лютого російські сили продовжували наступальні операції в районі Вугледара (30 км на південний захід від Донецька). Опубліковані 4 лютого кадри з геолокацією показують, як російські війська з бронетехнікою намагаються просунутися на північ від Микільського (27 км на південний захід від Донецька) у напрямку до шосе T0524, що веде до Вугледар з північного сходу.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська продовжували наступальні дії поблизу дачних територій на південь і захід від Вугледара та безуспішно намагалися обійти населений пункт у невстановленому напрямку. Один російський військовий блогер стверджував, що українські сили відмовили російським силам у можливості закріпитися на околицях населеного пункту.

Російські "воєнкори" розширили кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 40-ї та 155-ї морських піхотних бригад Тихоокеанського флоту ведуть штурм біля Вугледара. А український військовий офіцер повідомив, що російські сили продовжують стягувати артилерію та піхоту в район Вугледара та, ймовірно, готуються до повільних штурмів, характерних для російських наступальних дій на решті східної України. Російські джерела стверджували, що переміщення українського персоналу та дослідження російської оборони в цьому районі можуть свідчити про те, що українські сили мають намір розпочати локалізований контрнаступ навколо Вугледара, хоча ISW не робить оцінок щодо конкретних майбутніх українських операцій.

"Південна вісь"

Українські війська продовжують обстріли російських військових у східному (лівому) березі Херсонської області. На відео з геолокацією видно, як 3 лютого українські сили завдали удару по російській системі протиповітряної оборони "Тор" за 12 км на південний захід від Нової Каховки Херсонської області та за 8 км від східного (лівого) берега Дніпра, що сталося вдруге за два дні.

Наявність цих систем протиповітряної оборони малої дальності, оптимізованих для ведення бойових дій у Арктиці, поблизу берега річки свідчить про те, що російська 80-та окрема арктична мотострілецька бригада Північного флоту діє поблизу берега річки та має власні системи протиповітряної оборони. Tor M2DT явно не зміг захистити себе від будь-якої системи, яку Україна використовувала, щоб знищити його одним пострілом.

4 лютого російські війська продовжували вести регулярний вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Українське джерело стверджує, що російські війська обстріляли місто Херсон запалювальними боєприпасами.



