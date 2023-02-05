ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев

Контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские источники сообщили, что 4 февраля российские войска совершили ограниченные наступательные действия к северо-западу от Сватового. Министерство обороны России заявило, что российские войска совершили успешные наступательные действия вблизи Двухлетнего Харьковской области (53 км северо-западнее Сватового) и вытеснили украинские силы с западной окраины поселения. Другие российские источники расширили это заявление, хотя ISW не заметила визуального подтверждения того, что российские войска продвинулись в этом районе. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы также атаковали в направлении Стельмаховки (15 км к западу от Сватового).

4 февраля русские войска продолжили наступление в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы у самой Кременной и Грековки (27 км северо-западнее Кременной), Невского (18 км северо-западнее Кременной) и Дибровы (5 км юго-западнее Кременной). Кременная).

Российские "военкоры" утверждают, что несколько дней назад подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа начали наступление на линии Краснопоповка-Кременная и продвинулись вплотную к Ямполевке Донецкой области (16 км к западу от Кременной). по сообщениям, продолжаются бои.

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы вытеснили украинские силы с позиций к югу и юго-западу от Дибровы и продвинулись ближе к Григоровке (11 км к югу от Кременной). Российские "военкоры" продолжают делать противоречивые утверждения по Белогоровке (12 км к югу от Кременной): один утверждает, что российские войска захватили населенный пункт и сейчас его очищают, а другой утверждает, что российские войска все еще борются за захват Белогоровки.

Сообщается, что украинские войска продолжают наносить удары по материально-техническому обеспечению России в Луганской области. Российские источники утверждали, что 4 февраля украинские войска обстреляли промышленный объект в Сватове ракетами HIMARS.

Пожар на промышленном объекте в Белгородской области может еще больше нарушить логистику России в Украине. 4 февраля российские, украинские и социальные сети опубликовали кадры, на которых видны горения нефтебазы на предприятии в Борсовке Белгородской области, якобы производящего металлоконструкции для ремонта Керченского моста в Крыму. Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович заявил, что украинские войска нанесли удар по промышленному объекту в Борисовском районе Белгородской области. Пожар мог повредить промышленный объект и помешать текущим ремонтным работам России на Керченском мосту через Керченский пролив, важной наземной линии связи (GLOC) для российских сил на юге Украины.

Ситуация на Донбассе

4 февраля русские войска продолжили наступление в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на прошлой неделе российские войска направили значительную часть своих сил в наступательные действия в направлении Бахмута, намереваясь прорвать оборону Украины, но они были неудачными. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы у самого Бахмута, в пределах 31 км к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхокаменского, Красной Горы и Парасковеевки; и 6 км к западу от Бахмута возле Ивановского.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, продвигались к западу от Соли (13 км к северу от Бахмута). Российские источники утверждали, что боевики группы "Вагнера" продолжали штурм вблизи Раздолевки (17 км к северо-востоку от Бахмута) и Васюковки (15 км к северо-востоку от Бахмута), а российские силы пытались продвинуться в направлении Спорного (28 км к северо-востоку от Бахмута). Бахмута).

Российские источники утверждали, что российские войска продолжают наступательные операции к юго-западу от Бахмута, пытаясь выйти на шоссе Т0504 между Временным Яром и Бахмутом. Бывший "министр" так называемой "ЛНР" Виталий Киселев утверждал, что российские силы между Ивановским и Ступочками (12 км юго-западнее Бахмута) продвинулись на километр от трассы, хотя другие российские "военкоры" утверждали, что российские войска все еще были за несколько километров от трассы. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские войска находятся ближе 2,5 км к шоссе T0504.

Российские "военкоры" пытаются изобразить российские наступления к северо-востоку от Бахмута и к югу от Кременной как дополнительную попытку окружить Северск. Известный военный блоггер утверждал, что одновременное продвижение "Вагнера" по направлению Соледара и заявленное продвижение российских войск в направлении Лимана и вокруг Белогоровки Луганской области создают предпосылки для окружения Северска с юга, севера и востока.

Его коллега утверждал, что возобновление российских наступательных операций к югу от Кременной указывает на планы российских войск окружить Северск. Эти российские "военкоры" могут считать, что российским войскам достаточно лишь отрезать участки трассы T0513 к северу и югу от Северска, чтобы оперативно оцепить населенный пункт, но украинские войска все равно смогут поставлять силы в населенном пункте с ведущих на запад сельских дорог.

Российским войскам нужно было бы продвинуться на 15 км, чтобы приблизиться к отрезанию всех наземных линий связи (GLOC), которые, вероятно, необходимы для окружения Северска. Такой уровень продвижения потребовал бы более согласованных наступательных усилий России в направлении Северска с севера, востока и юга, чем ISW наблюдала до сих пор.

В последние дни российские наступательные операции в западных окрестностях Донецка замедлились. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска в течение трех предыдущих суток не проводили штурмы указанных населенных пунктов в районе города Донецка – Авдеевки. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска совершили штурм возле Парасковеевки (34 км к юго-западу от Авдеевки) и распространили кадры, на которых видно, как подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного уезда. позиции в западной части Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Замедленные темпы российских нападений в районе города Авдеевка-Донецк могут подтверждать оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, чтобы поддерживать многочисленные крупные наступательные операции в Украине, и, таким образом, российские войска, возможно, замедлили темп своих нападений в этом районе определили приоритет своего наступления для захвата Бахмута и их вероятного неизбежного наступления в Луганской области.

Сообщается, что 4 февраля российские силы продолжали наступательные операции в районе Угледара (30 км юго-западнее Донецка). Опубликованные 4 февраля кадры с геолокацией показывают, как российские войска с бронетехникой пытаются продвинуться к северу от Никольского (27 км юго-западнее Донецка) по направлению к шоссе T0524, ведущему к Угледару с северо-востока.

Российские "военкоры" утверждали, что российские войска продолжали наступательные действия вблизи дачных территорий к югу и западу от Угледара и безуспешно пытались обойти населенный пункт в неустановленном направлении. Один российский военный блоггер утверждал, что украинские силы отказали российским силам в возможности закрепиться в окрестностях населенного пункта.

Российские "военкоры" расширили кадры, на которых якобы видно, как подразделения 40-й и 155-й морских пехотных бригад Тихоокеанского флота ведут штурм у Угледара. А украинский военный офицер сообщил, что российские силы продолжают стягивать артиллерию и пехоту в район Угледара и, вероятно, готовятся к медленным штурмам, характерным для российских наступательных действий на остальной восточной Украине. Российские источники утверждали, что перемещение украинского персонала и исследование российской обороны в этом районе могут свидетельствовать о том, что украинские силы намерены начать локализованное контрнаступление вокруг Угледара, хотя ISW не делает оценок конкретных будущих украинских операций.

"Южная ось"

Украинские войска продолжают обстрелы российских военных в восточном (левом) берегу Херсонской области. На видео с геолокацией видно, как 3 февраля украинские силы нанесли удар по российской системе противовоздушной обороны "Тор" в 12 км юго-западнее Новой Каховки Херсонской области и в 8 км от восточного (левого) берега Днепра, который произошел второй раз за два дня. .

Наличие этих систем противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированных для ведения боевых действий в Арктике, у берега реки свидетельствует о том, что российская 80-я отдельная арктическая мотострелковая бригада Северного флота действует у берега реки и имеет собственные системы противовоздушной обороны. Tor M2DT явно не смог защитить себя от какой-либо системы, которую Украина использовала, чтобы уничтожить его одним выстрелом.

4 февраля российские войска продолжали вести регулярный огонь западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинский источник утверждает, что российские войска обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами.



