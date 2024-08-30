ЗСУ не можна підпустити росіян до Покровська: військовий пояснив причину

"Ми маємо будь-що, але розбити ворога на підходах до Покровську. Якщо ми цього не зможемо зробити, то буде ЗСУ дуже-дуже важко. Тримати оборону в місті набагато вигідніше". - пояснив Фірсов.

Він зауважив, що наразі він знаходиться в місті та розуміє, що артилерією місто розбивати можна десятки років.

"Вигідні позиції хлопцям, які літають, є завжди підвали, ворог знаходиться як в тирі на невигідних позиціях в посадці. Тобто ми з міста можемо розстрілювати ворога. Нам набагато краще", - сказав військовий.

Боєць пояснив, що щойно ЗСУ віддасть місто, то самі ж українські бійці опиняться як в тирі.

"Бо ми відступаємо в посадки та поля, а ворог підтягує в місто всю техніку, він літає з міста дронами. Тому ні в якому випадку не можна віддавати Покровськ", - зазначив він.

Фірсов підкреслив, що у випадку, якщо росіяни підійдуть до міста, може повториться ситуація, як з Авдіївкою.

"Раніше казали, навіщо ми тримаємо Авдіївку. От тому. Тримали Авдіївку кілька років і було вигідно, а тільки Авдіївка впала, починаємо боронити Покровськ. А він був прямо тил-тил, до лінії фронту було 60 кілометрів. От до чого призвело те, що відступили з Авдіївки, з висоти та заводів", - підсумував він.