ЗСУ не можна підпустити росіян до Покровська: військовий пояснив причину

Військовим Збройних сил України не можна підпускати російських окупантів до Покровська. Якщо росіяни підійдуть до міста може повторитись ситуація з Авдіївкою.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.
"Ми маємо будь-що, але розбити ворога на підходах до Покровську. Якщо ми цього не зможемо зробити, то буде ЗСУ дуже-дуже важко. Тримати оборону в місті набагато вигідніше". - пояснив Фірсов.
Він зауважив, що наразі він знаходиться в місті та розуміє, що артилерією місто розбивати можна десятки років.
"Вигідні позиції хлопцям, які літають, є завжди підвали, ворог знаходиться як в тирі на невигідних позиціях в посадці. Тобто ми з міста можемо розстрілювати ворога. Нам набагато краще", - сказав військовий.
Боєць пояснив, що щойно ЗСУ віддасть місто, то самі ж українські бійці опиняться як в тирі.
"Бо ми відступаємо в посадки та поля, а ворог підтягує в місто всю техніку, він літає з міста дронами. Тому ні в якому випадку не можна віддавати Покровськ", - зазначив він.
Фірсов підкреслив, що у випадку, якщо росіяни підійдуть до міста, може повториться ситуація, як з Авдіївкою.
"Раніше казали, навіщо ми тримаємо Авдіївку. От тому. Тримали Авдіївку кілька років і було вигідно, а тільки Авдіївка впала, починаємо боронити Покровськ. А він був прямо тил-тил, до лінії фронту було 60 кілометрів. От до чого призвело те, що відступили з Авдіївки, з висоти та заводів", - підсумував він.
Зазначимо, що вже тривалий час під Покровськом зберігається найбільш напружена ситуація по лінії фронту. Українські військові щоденно відбивають атаки російських окупантів та тримають оборону. Навіть Курська операція, метою якої, серед іншого, було відволікання росіян від Покровська, не змогла зменшити наступ на місто.
Нагадаємо, що сьогодні 30 серпня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала оборона на Покровському напрямку.
Ми також писали, що ще 19 серпня начальник Покровської МВА Сергій Добряк закликав мешканців міста до евакуації. Мало того, він говорив, що мешканці міста мають тиждень-два на евакуацію.
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