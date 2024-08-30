ВСУ нельзя подпустить россиян к Покровску: военный объяснил причину

Военным Вооруженных сил Украины нельзя подпускать российских оккупантов к Покровску. Если россияне подойдут к городу может повториться ситуация с Авдеевкой.
Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант Егор Фирсов.
"Мы должны во что бы то ни стало, но разбить врага на подходах к Покровску. Если мы этого не сможем сделать, то будет ВСУ очень-очень трудно. Держать оборону в городе гораздо выгоднее". - пояснил Фирсов.
Он отметил, что сейчас он находится в городе и понимает, что артиллерией город разбивать можно десятки лет.
"Выгодные позиции ребятам, которые летают, есть всегда подвалы, враг находится как в тире на невыгодных позициях в посадке. То есть мы из города можем расстреливать врага. Нам гораздо лучше", - сказал военный.
Боец пояснил, что как только ВСУ отдаст город, то сами же украинские бойцы окажутся как в тире.
"Потому что мы отступаем в посадки и поля, а враг подтягивает в город всю технику, он летает из города дронами. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать Покровск", - отметил он.
Фирсов подчеркнул, что в случае, если россияне подойдут к городу, может повторится ситуация, как с Авдеевкой.
"Раньше говорили, зачем мы держим Авдеевку. Вот поэтому. Держали Авдеевку несколько лет и было выгодно, а только Авдеевка упала, начинаем защищать Покровск. А он был прямо тыл-тыл, до линии фронта было 60 километров. Вот к чему привело то, что отступили из Авдеевки, с высоты и заводов", - подытожил он.
Отметим, что уже продолжительное время под Покровском сохраняется наиболее напряженная ситуация по линии фронта. Украинские военные ежедневно отбивают атаки российских оккупантов и держат оборону. Даже Курская операция, целью которой, среди прочего было отвлечение россиян от Покровска, не смогла уменьшить наступление на город.
Напомним, что сегодня 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала оборона в Покровском направлении.
Мы также писали, что еще 19 августа начальник Покровской МВА Сергей Добряк призвал жителей города к эвакуации. Более того, он говорил, что жители города имеют неделю-две на эвакуацию.
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