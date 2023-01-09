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В Україні судитимуть російського генерала, який допомагав групі Гіркіна

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Понеділок 09 січня 2023 13:08
В Україні судитимуть російського генерала, який допомагав групі Гіркіна Фото: Олександр Пегішев (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні заочно судитимуть російського генерала, який керував діями підрозділів "ДНР" та допомагав диверсантам з групи російського терориста Ігоря Гіркіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про генерала Олександра Пегішева.

Слідства встановило, що генерал-майор повітряно-десантних військ РФ, який народився у Вінницькій області, з 2014 року входить до складу так званої "ДНР". Саме він допомагав диверсійній групі "Стрєлкова/Гіркіна" в організації бойових дій проти ЗСУ.

Зазначається, що чоловік особисто керував діями російських найманців та представників незаконних збройних формувань "ДНР" під час захоплення Слов’янська.

До того ж, підозрюваний отримав звання "Герой Росії" від вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Повідомляється, що Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерала за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК).

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру так званому "міністру вугілля та енергетики ДНР", який налагодив роботу шахт у Донецькій області на користь РФ.

Раніше бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років тюрми за пограбування людей під час окупації.

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