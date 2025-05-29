ЗСУ "мінусували" в росармії ще понад тисячу окупантів і 31 артсистему, - дані Генштабу

Сили оборони України за добу "мінусували" в армії РФ ще 1050 військовослужбовців, а також 31 артсистему противника. Таким чином загальні втрати контингенту ворога в особовому складі вже майже сягнули позначки у 985 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2025 року орієнтовно склали:
Як повідомлялося раніше, за даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 травня на фронті загалом відбулося вже 197 боїв. Таким чином кількість ворожих штурмів та атак зросла у порівнянні з даними добою раніше, коли за аналогічний період їх було 166.
Додамо, в оприлюдненому 29 травня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, серед іншого, що російські загарбники просунулися на 5 напрямках, а саме поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, а також у Курській області.
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