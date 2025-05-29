Російські окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області: карти ISW

На фронті фіксується просування з боку російських загарбників поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, а також у Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 29 травня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, показують, що росіяни просунулися на південний схід від Нового Путі (на південний схід від Коренево).

27 і 28 травня війська РФ вели наступальні дії в Курській області. 28 травня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в напрямку Тьотькіно..

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли 28 травня про наземні дії на північному заході Бєлгородської області.

"Північна вісь"

28 травня російські окупанти продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися.

28 травня російські окупанти атакували в районі Біловодів, Водолаг, Володимирівки, Веселівки та Журавки, а також у напрямку Кіндратівки та Олексіївки, та в районі Юнаківки, Локні та Басівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

28 травня російські загарбники продовжили наступальні дії на Харківському напрямку, але успіху не мали. 27 і 28 травня війська РФ атакували поблизу Стариці та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

28 травня російські окупанти продовжили наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

27 і 28 травня війська РФ наступали на північ від Куп’янська в районі Строївки та Дорошівки, а також у напрямку Довгенького.

28 травня російські загарбники наступали на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Загризового, Зеленого Гаю, Надії, Копанки, Греківки і наступали на Ольгівку 27 і 28 травня.

28 травня російські окупанти наступали на Лиманському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Рідкодубів, наступали на Новий Мир, Карпівку та Зелену Долину, біля Новомихайлівки, Колодязів, Катеринівки, Ямполівки та в районі Серебрянського лісництва 27 та 28 травня.

Операція РФ №3 - Донецька область

27 і 28 травня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. 27 і 28 травня війська РФ атакували в районі Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського.

Російські загарбникинещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Як показують опубліковані 27 травня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися по вулиці Дніпровській у центрі Часового Яру.

27 і 28 травня російські загарбники атакували біля самого Часового Яру, в районі Оріхово-Василівки, в напрямку Маркового, Предтечиного та Білої Гори.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 травня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Дружби (на схід від Торецька) і до західної частини Яблунівки (на північний захід від Торецька).

Російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Дружби, Диліївки, Зорі і наступали на Олександро-Калинове, біля Яблунівки, а також н.п. Попів Яр, Полтавка і Русин Яр 27 і 28 травня.

Російські окупанти просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 27 травня показують, що війська РФ трохи просунулися на північний захід від Єлизаветівки (на схід від Покровська).

Війська РФ атакували в районі Миролюбівки, Малинівки, Мирного та Єлизаветівки, поблизу Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного 27 і 28 травня.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що ЗСУ нещодавно відбили російський штурм у складі приблизно 30 мотоциклів.

Командир українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, повідомив 28 травня, що росіяни посилили використання безпілотників FPV, і що оператори БПЛА ворога іноді перебувають на 15-20 кілометрах за лінією фронту.

Російський блогер заявив, що путінські війська, які діють на Покровському напрямку, розгортають невеликі мобільні групи на цивільних автомобілях і баггі для збивання українських безпілотників зі стрілецької зброї.

28 травня російські загарбники продовжували наступ на Новопавлівському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Новомиколаївки, Новосергіївки, в напрямку Муравки, біля Котлярівки, Троїцького, Горіхового і Богданівки 27 і 28 травня.

28 травня російські окупанти продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 26 і 27 травня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Багатиря, Андріївки та Олексіївки. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували біля Багатиря.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, як війська РФ піднімають триколор у центрі Зеленого Поля (на захід від Великої Новосілки), що може вказувати не те, що вони окупували поселення.

Війська РФ атакували поблизу Вільного Поля, Комара, Бурлацького, Шевченка, Веселого та в напрямку Воскресенки, біля Зеленого Пол та Новополя 27 і 28 травня. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Комарів, Зеленого Поля та Новополя.

"Південна вісь"

28 травня російські окупанти продовжували наступальні дії на Запорізькому напрямку, але просунутися не змогли.

Війська РФ атакували в районі Степового, Щербаків, Малих Щербак і в напрямку Новоандріївки, а також біля Новоданилівки і Роботиного 27 і 28 травня. 28 травня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Щербаків і Малих Щербаків.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 28 травня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ 28 травня повідомлялося, що з початку доби на фронті відбулося вже 197 боїв. Відтак кількість ворожих штурмів та атак зросла у порівнянні з добою раніше, коли за аналогічний період їх було 166.

Також у військовому командуванні поінформували, що "найгарячішими" напрямками стали Покровський та Курський.

Як розповів вчора речник ДПСУ Андрій Демченко, Росія застосовує на Сумському напрямку війська, які перекидала до Курської області, і що прикордонники не фіксують рух колон техніки ворога до кордону.