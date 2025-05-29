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ВСУ "минусовали" в росармии еще более тысячи оккупантов и 31 артсистему, - данные Генштаба

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки "минировали" в армии РФ еще 1050 военнослужащих, а также 31 артсистему противника. Таким образом, общие потери контингента врага в личном составе уже почти достигли отметки в 985 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 984 940 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 10 864 ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 645 (+1) ед.;
  • артиллерийских систем - 28 386 (+31) ед.;
  • РСЗО - 1 397 ед.;
  • средства ПВО - 1 171 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 999 (+81) ед.;
  • крылатых ракет - 3 265 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 015 (+56) ед.;
  • специальной техники - 3 902 ед.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 28 мая на фронте в целом произошло уже 197 боев. Таким образом количество вражеских штурмов и атак возросло по сравнению с данными сутками ранее, когда за аналогичный период их было 166.

Добавим, в обнародованном 29 мая отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, среди прочего, что российские захватчики продвинулись на 5 направлениях, а именно вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки, а также в Курской области.

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