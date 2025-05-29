Кількість ворожих штурмів на фронті зросла: звіт Генштабу про оперативну обстановку
На фронті фіксується збільшення кількості штурмів та атак ворога у порівнянні з добою раніше. Так, протягом 28 травня і до вечора вже відбулося 197 бойових зіткнень, а вчора за аналогічний період їх було 166.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні представили інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22.00 28 травня.
Російські обстріли
Російські окупанти з початку доби 28 травня завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 2 ракетних удари та 60 авіаційних ударів (застосували 3 ракети та скинули 114 керованих авіаційних бомб).
Крім того, противник здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, а також - 4036 артилерійських обстрілів.
Ситуація на фронті
- Харківський напрямок - тут відбулося 3 штурми з боку противника у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.
- Куп'янський напрямок - ворог 8 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.
- Лиманський напрямок - російські окупанти здійснили 24 атаки, намагаючись просунутися у районах н.п. Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку н.п. Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Ще тривають 3 боєзіткнення.
- Сіверський напрямок - Сили оборони України успішно зупинили 3 ворожі атаки в напрямку н.п. Верхньокам’янське та Григорівка.
- Краматорський напрямок - українські захисники зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.
- Торецький напрямок - російські загарбники 21 раз намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.
- Покровський напрямок - тут противник здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах н.п. Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку н.п. Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Росіяни завдали авіаударів по н.п. Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.
"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів", - передали у Генштабі.
- Новопавлівський напрямок - Сили оборони України зупинили 14 ворожі атаки у районах н.п. Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Окупанти завдали авіаударів по районах н.п. Запоріжжя, Комар та Мирне.
- Гуляйпільський напрямок - у цьому районі під авіаудари з боку російських загарбників потрапив н.п. Малинівка.
- Оріхівський напрямок - тут відбулося 6 боїв, ворог намагався просунутися поблизу н.п. Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. Досі триває 1 бій.
- Придніпровський напрямок - у цьому районі відбулося 2 боєзіткнення з противником.
- Курський напрямок - зафіксовано 37 боїв з початку доби, ворог здійснив 193 артилерійські обстріли, зокрема 3 - із застосуванням РСЗВ. А також війська РФ завдали 16 авіаційних ударів (скинули 30 КАБів).
Нагадаємо, у вечірньому звіті Генштабу 27 травня повідомлялося, що тоді з початку доби на фронті відбулося 166 боїв. В Силах оборони також уточнили, що Покровський напрямок залишався "найгарячішим" на лінії фронту.
Додамо, як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, РФ застосовує на Сумському напрямку війська, які перекидала до Курської області, але прикордонники не фіксують рух ворожих колон техніки до кордону.
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