Кількість ворожих штурмів на фронті зросла: звіт Генштабу про оперативну обстановку

На фронті фіксується збільшення кількості штурмів та атак ворога у порівнянні з добою раніше. Так, протягом 28 травня і до вечора вже відбулося 197 бойових зіткнень, а вчора за аналогічний період їх було 166.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні представили інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22.00 28 травня.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби 28 травня завдали по позиціях Сил оборони України та населених пунктах 2 ракетних удари та 60 авіаційних ударів (застосували 3 ракети та скинули 114 керованих авіаційних бомб).

Крім того, противник здійснив 1205 ударів дронами-камікадзе, а також - 4036 артилерійських обстрілів.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок - тут відбулося 3 штурми з боку противника у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

- тут відбулося 3 штурми з боку противника у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. Куп'янський напрямок - ворог 8 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю.

- ворог 8 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у районах Загризового та Зеленого Гаю. Лиманський напрямок - російські окупанти здійснили 24 атаки, намагаючись просунутися у районах н.п. Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку н.п. Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Ще тривають 3 боєзіткнення.

- російські окупанти здійснили 24 атаки, намагаючись просунутися у районах н.п. Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку н.п. Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Ще тривають 3 боєзіткнення. Сіверський напрямок - Сили оборони України успішно зупинили 3 ворожі атаки в напрямку н.п. Верхньокам’янське та Григорівка.

- Сили оборони України успішно зупинили 3 ворожі атаки в напрямку н.п. Верхньокам’янське та Григорівка. Краматорський напрямок - українські захисники зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

- українські захисники зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори. Торецький напрямок - російські загарбники 21 раз намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

- російські загарбники 21 раз намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового. Покровський напрямок - тут противник здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах н.п. Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку н.п. Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Росіяни завдали авіаударів по н.п. Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград та Сухий Яр.

"За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 143 окупантів, 97 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили сім одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 16 безпілотних літальних апаратів", - передали у Генштабі.