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ЗСУ "відмінусували" понад чверть мільйона дронів з початку року: свіжа статистика

13:06 12.08.2026 Ср
2 хв
Яких ворожих дронів вдалось знищити найбільше?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ЗСУ "мінусували" понад чверть мільйона дронів з початку року (Getty Images)

Сили оборони знешкодили понад 260 тисяч дронів літакового та коптерного типу росіян з початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що така кількість знешкоджених російських безпілотників на фронті демонструє вирішальну роль технологій у сучасній війні. Ефективна протидія дронам зберігає життя українських військовослужбовців і цивільного населення.

З початку року знищено близько 195 тисяч ворожих "крил" та 66 тисяч коптерів. Зокрема, у липні було знищено 40 438 російських дронів літакового типу, тоді як наприкінці травня цей показник становив лише 27 711 БпЛА.

Зростання кількості збитих дронів зафіксовано і в сегменті БпЛА коптерного типу: кількість верифікованих уражень збільшилася з 14 071 наприкінці червня до 19 945 одиниць у липні.

Усі ураження ворожих БпЛА підтверджені у системі DELTA, яка є "цифровим ядром" управління сучасним полем бою та одним з технологічних рішень, які є ключем до нашої переваги над ворогом.

Раніше ми писали, що українські військові вперше продемонстрували роботу Barracuda, який разом з іншими безпілотними системами атакував позиції російських загарбників.

Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого упроводжувати їх до порту для конфіскації.

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