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ВСУ "отминусовали" более четверти миллиона дронов с начала года: свежая статистика

13:06 12.08.2026 Ср
2 мин
Каких вражеских дронов удалось уничтожить больше всего?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ "минусировали" более четверти миллиона дронов с начала года (Getty Images)

Силы обороны обезвредили более 260 тысяч дронов самолетного и коптерного типа россиян с начала 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что такое количество обезвреженных российских беспилотников на фронте демонстрирует решающую роль в современной войне. Эффективное противодействие дронам сохраняет жизнь украинских военнослужащих и гражданского населения.

С начала года уничтожено около 195 тысяч вражеских "крыльев" и 66 тысяч коптеров. В частности, в июле было уничтожено 40 438 российских дронов самолетного типа, в то время как в конце мая этот показатель составлял всего 27 711 БпЛА.

Рост количества взбитых дронов зафиксирован и в сегменте БпЛА коптерного типа: количество верифицированных поражений увеличилось с 14071 в конце июня до 19945 единиц в июле.

Все поражения враждебных БПЛА подтверждены в системе DELTA, которая является "цифровым ядром" управления современным полем боя и одним из технологических решений, являющихся ключом к нашему преимуществу над врагом.

Ранее мы писали, что украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , которая вместе с другими беспилотными системами атаковала позиции российских захватчиков.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.

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