ВСУ "отминусовали" более четверти миллиона дронов с начала года: свежая статистика

Отмечается, что такое количество обезвреженных российских беспилотников на фронте демонстрирует решающую роль в современной войне. Эффективное противодействие дронам сохраняет жизнь украинских военнослужащих и гражданского населения.

С начала года уничтожено около 195 тысяч вражеских "крыльев" и 66 тысяч коптеров. В частности, в июле было уничтожено 40 438 российских дронов самолетного типа, в то время как в конце мая этот показатель составлял всего 27 711 БпЛА.

Рост количества взбитых дронов зафиксирован и в сегменте БпЛА коптерного типа: количество верифицированных поражений увеличилось с 14071 в конце июня до 19945 единиц в июле.

Все поражения враждебных БПЛА подтверждены в системе DELTA, которая является "цифровым ядром" управления современным полем боя и одним из технологических решений, являющихся ключом к нашему преимуществу над врагом.