ЗСУ "мінуснули" ще 850 окупантів: в Генштабі оновили втрати армії РФ

Ситуація на фронті

Російські військові намагаються прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському, Запорізькому напрямках, однак ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, з початку 31 серпня на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Крім того, російська армія здійснила ракетний удар та провела 41 авіаналіт, використавши одну ракету і скинувши 57 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували для атак 1829 дронів-камікадзе та провели понад 3100 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

Зазначимо, що Україна щоденно інформує про втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Ці цифри відображають масштаби бойових дій та високий рівень виснаження армії РФ, яка продовжує вести наступальні операції попри суттєві втрати.