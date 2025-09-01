ЗСУ "мінуснули" ще 850 окупантів: в Генштабі оновили втрати армії РФ

За минулу добу українські захисники знищили на полі бою близько 850 російських військових, а також завдали втрат у техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Телеграм.
Крім того, українськими воїнами знищено 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гелікоптер, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику 214 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Загалом же станом на 1 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 1 мільйон 82 тисячі осіб.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються, оскільки бойові дії тривають.
Російські військові намагаються прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському, Запорізькому напрямках, однак ЗСУ тримають оборону.
Нагадаємо, з початку 31 серпня на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Крім того, російська армія здійснила ракетний удар та провела 41 авіаналіт, використавши одну ракету і скинувши 57 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували для атак 1829 дронів-камікадзе та провели понад 3100 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.
Зазначимо, що Україна щоденно інформує про втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Ці цифри відображають масштаби бойових дій та високий рівень виснаження армії РФ, яка продовжує вести наступальні операції попри суттєві втрати.