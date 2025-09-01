RU

ВСУ "минуснули" еще 850 оккупантов: в Генштабе обновили потери армии РФ

Иллюстративное фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 российских военных, а также нанесли потери в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Телеграмм.

Кроме того, украинскими воинами уничтожено 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Воздушные удары стоили противнику 214 уничтоженных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В целом же по состоянию на 1 сентября 2025 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 1 миллиона 82 тысяч человек.

Ориентировочные общие потери противника:

  • личный состав - 1 082 990 (+850) человек;
  • танки - 11 155 (+4);
  • боевые бронированные машины - 23 229 (+17);
  • артиллерийские системы --32 248 (+49);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 1 476 (+0);
  • средства противовоздушной обороны - 1 213 (+0);
  • самолеты - 422 (+0);
  • вертолеты - 341 (+1);
  • беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня - 55 276 (+214);
  • крылатые ракеты - 3 664 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 60 399 (+94);
  • специальная техника - 3 952 (+0).

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.

 

Ситуация на фронте

Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях, однако ВСУ держат оборону.

Напомним, с начала 31 августа на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Кроме того, российская армия осуществила ракетный удар и провела 41 авианалет, использовав одну ракету и сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили для атак 1829 дронов-камикадзе и провели более 3100 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах.

Отметим, что Украина ежедневно информирует о потерях российских оккупантов в живой силе и технике. Эти цифры отражают масштабы боевых действий и высокий уровень истощения армии РФ, которая продолжает вести наступательные операции несмотря на существенные потери.

