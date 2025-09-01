ВСУ "минуснули" еще 850 оккупантов: в Генштабе обновили потери армии РФ

Ситуация на фронте

Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях, однако ВСУ держат оборону.

Напомним, с начала 31 августа на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.

Кроме того, российская армия осуществила ракетный удар и провела 41 авианалет, использовав одну ракету и сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили для атак 1829 дронов-камикадзе и провели более 3100 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах.

Отметим, что Украина ежедневно информирует о потерях российских оккупантов в живой силе и технике. Эти цифры отражают масштабы боевых действий и высокий уровень истощения армии РФ, которая продолжает вести наступательные операции несмотря на существенные потери.