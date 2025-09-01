ВСУ "минуснули" еще 850 оккупантов: в Генштабе обновили потери армии РФ

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 российских военных, а также нанесли потери в технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Телеграмм.
Кроме того, украинскими воинами уничтожено 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Воздушные удары стоили противнику 214 уничтоженных БпЛА оперативно-тактического уровня.
В целом же по состоянию на 1 сентября 2025 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 1 миллиона 82 тысяч человек.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.
Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях, однако ВСУ держат оборону.
Напомним, с начала 31 августа на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Кроме того, российская армия осуществила ракетный удар и провела 41 авианалет, использовав одну ракету и сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили для атак 1829 дронов-камикадзе и провели более 3100 артиллерийских и минометных обстрелов по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах.
Отметим, что Украина ежедневно информирует о потерях российских оккупантов в живой силе и технике. Эти цифры отражают масштабы боевых действий и высокий уровень истощения армии РФ, которая продолжает вести наступательные операции несмотря на существенные потери.