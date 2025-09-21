ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів за добу: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Українське військове командування постійно наголошує, що щоденне знищення живої сили й техніки окупантів істотно послаблює наступальні можливості ворога, водночас посилюючи позиції Збройних сил України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненими 21 вересня, протягом минулої доби російські війська втратили ще 1010 окупантів.

Також українські оборонці знищили 25 артилерійських систем, 553 ворожі БпЛА та один танк.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 101 610 осіб.

Інші бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 приблизно становлять: