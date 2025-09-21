ВСУ "минуснули" более тысячи оккупантов за сутки: Генштаб отчитался о потерях РФ

Украинское военное командование постоянно подчеркивает, что ежедневное уничтожение живой силы и техники оккупантов существенно ослабляет наступательные возможности врага, одновременно усиливая позиции Вооруженных сил Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, обнародованным 21 сентября, за прошедшие сутки российские войска потеряли еще 1010 оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили 25 артиллерийских систем, 553 вражеских БпЛА и один танк.

Таким образом, общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 21 сентября 2025 года на войне против Украины составляют около 1 101 610 человек.

Другие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 примерно составляют: