ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб

Фото: також роіяни стрімко втрачають артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 16 грудня, втратив на фронті 1150 одиниць живої сили. Також ЗСУ "мінуснули" підводний човен росіян та багато дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 16 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 190 620 (+1 150) осіб.
  • танків - 11 421 (+9) од.
  • бойових броньованих машин - 23 737 (+6) од.
  • артилерійських систем - 35 172 (+67) од.
  • РСЗВ - 1 563 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 261 од.
  • літаків - 432 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 91 219 (+442) од.
  • крилаті ракети - 4 073 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 (+1) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 70 182 (+177) од.
  • спеціальна техніка - 4 026 од.

Фото: окупанти також щодня втрачають купу техніки та ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв - 36 - традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Щодо Покровська, Сили оборони отримали там підкріплення та витісняють ті групи росіян з міста, яким вдалось пробратись диверсійними групами. Також окупантів беруть в полон у Покровську.

Ще одна стратегічні ціль РФ - Куп'янськ. Українські військові дуже обережно звільняють місто, щоб мінімізувати втрати. У Куп'янську заблоковано близько 200 російських солдатів.

