ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, підводний човен ворога та багато дронів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Згідно з останньою інформацією Генштабу, на фронті протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв - 36 - традиційно зафіксовано на Покровському напрямку.

Щодо Покровська, Сили оборони отримали там підкріплення та витісняють ті групи росіян з міста, яким вдалось пробратись диверсійними групами. Також окупантів беруть в полон у Покровську.

Ще одна стратегічні ціль РФ - Куп'янськ. Українські військові дуже обережно звільняють місто, щоб мінімізувати втрати. У Куп'янську заблоковано близько 200 російських солдатів.