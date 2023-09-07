ЗСУ на Мелітопольському напрямку мають нові успіхи, - Маляр

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно", - заявила вона.

Маляр додала, що наступ українських військових на півдні продовжується.

"Але основне нам потрібно розуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, в якому це заплановано Збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка", - розповіла вона.

ЗСУ просуваються на півдні

Влітку українські військові посилили наступ у Запорізькій області. Бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. При цьому українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також Сили тиснуть на противника на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються південніше Бахмута. Аналітики ISW вважають, що українські бійці витіснили війська РФ з позицій на південь від Бахмута.

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