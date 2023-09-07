ВСУ на Мелитопольском направлении имеют новые успехи, - Маляр

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"У нас на Мелитопольском направлении есть вещи, которые мы не можем говорить, но там тоже живо и есть определенные успехи. И когда Вооруженные силы закрепятся, то можно будет уже сказать публично", - заявила она.

Маляр добавила, что наступление украинских военных на юге продолжается.

"Но основное нам нужно понимать, что наступательные действия на юге продолжаются в том ритме, в котором это запланировано Вооруженными силами и в котором позволяет эта обстановка", - рассказала она.

ВСУ продвигаются на юге

Летом украинские военные усилили наступление в Запорожской области. Бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. При этом украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов.

Также Силы давят противника на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются южнее Бахмута. Аналитики ISW считают, что украинские бойцы вытеснили войска РФ с позиций к югу от Бахмута.

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