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ЗСУ майже взяли під контроль важливу трасу на Луганщині, - Гайдай

Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі каналу "Настоящее Время".

"Можна сказати, що траса Сватово-Кремінна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня", - зазначив він.

При цьому він відмовився коментувати інформацію про нібито український прорив на північ від Сватового.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо фото та відео з деокупованих територій, тому що ми безпосередньо готуємося до заходу на ці території. Там залишилися люди, їх не дуже багато, але вони є. І з перших днів їх треба підтримувати", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів про те, як українські сили просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.

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ЛуганськЗбройні сили УкраїниКременнаяВибух у СватовоВійна Росії проти України