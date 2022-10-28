ЗСУ майже взяли під контроль важливу трасу на Луганщині, - Гайдай

Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі каналу "Настоящее Время".
"Можна сказати, що траса Сватово-Кремінна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня", - зазначив він.
При цьому він відмовився коментувати інформацію про нібито український прорив на північ від Сватового.
"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо фото та відео з деокупованих територій, тому що ми безпосередньо готуємося до заходу на ці території. Там залишилися люди, їх не дуже багато, але вони є. І з перших днів їх треба підтримувати", - додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше Гайдай розповів про те, як українські сили просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках.
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