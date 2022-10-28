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ВСУ почти взяли под контроль важную трассу в Луганской области, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире канала "Настоящее Время".

"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и проливные ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть каждый день", - отметил он.

При этом он отказался комментировать информацию о якобы украинском прорыве севернее Сватово.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото и видео с деоккупированных территорий, потому что мы непосредственно готовимся к заходу на эти территории. Там остались люди, их не очень много, но они есть. И с первых дней их нужно поддерживать", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай рассказал о том, как украиснкие силы продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях.

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ЛуганскВооруженные силы УкраиныКременнаяВзрыв в СватовоВойна России против Украины