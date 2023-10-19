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ЗСУ майже на півкілометра просунулися в районі Вербового

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України продовжують вести наступальну операцію в Запорізькій області і просунулися на 400 метрів у районі села Вербове.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, бійці зі складу оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку. 

Українські бійці мають частковий успіх на південний захід від села Вербове в Запорізькій області. 

Фото: Вербове (deepstatemap.live)

Він зазначив, що ЗСУ просунулися на цій ділянці на 400 метрів. 

Контрнаступальні дії ЗСУ

З літа цього року українські воїни активізували свої зусилля щодо деокупації територій. Наразі звільнено Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших населених пунктів.

Командувач угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни прорвали оборону росіян біля Вербового Запорізької області.

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області.

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Російська ФедераціяМелітопольЗбройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні