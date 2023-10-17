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ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового, - Генштаб

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 08:39
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ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового, - Генштаб Фото: ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області, а окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"А також на Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункта Андріївка Донецької області", - зазначив спікер.

Мелітопольській напрямок

Тут, за словами Ковальова, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області.

"В той же час на Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області", - додав військовий

Авдіївський напрямок

Тут, за словами представника Генштабу, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Протягом доби відбито понад 10 атак ворога", - констатував він.

Мар’їнський та Шахтарський напрямки

Тут ЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Куп’янський напрямок

Тут відбито близько 15 атак ворога в районі Сеньківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак - в районі Стельмахівки та Надії Луганської області.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також вдалося відбити понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямі.

Зокрема, ЗСУ контрнаступали на Бахмутському напрямі, відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського. Також продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя. Крім того, ЗСУ вночі завдали серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області.

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