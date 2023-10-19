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ВСУ почти на полкилометра продвинулись в районе Вербового

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию в Запорожской области и продвинулись на 400 метров в районе села Вербовое.

Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, бойцы из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении. 

Украинские бойцы имеют частичный успех на юго-запад от села Вербово в Запорожской области.

Фото: Вербовое (deepstatemap.live)

Он отметил, что ВСУ продвинулись на этом участке на 400 метров.

Контрнаступательные действия ВСУ

С лета этого года украинские воины активизировали свои усилия по деоккупации территорий. Сейчас освобождены Работино, Клещиевка, Андреевка и ряд других населенных пунктов.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Недавно Генеральный штаб ВСУ сообщал, что ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области.

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Российская ФедерацияМелитопольВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине