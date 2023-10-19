ВСУ почти на полкилометра продвинулись в районе Вербового

По его словам, бойцы из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении.

Украинские бойцы имеют частичный успех на юго-запад от села Вербово в Запорожской области.

Фото: Вербовое (deepstatemap.live)

Он отметил, что ВСУ продвинулись на этом участке на 400 метров.

Контрнаступательные действия ВСУ

С лета этого года украинские воины активизировали свои усилия по деоккупации территорий. Сейчас освобождены Работино, Клещиевка, Андреевка и ряд других населенных пунктов.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Недавно Генеральный штаб ВСУ сообщал, что ВСУ имеют частичный успех западнее Вербового Запорожской области.