ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута, бійці знищили ворожий комплекс "Кредо-М1"

Українські військові продовжують просування на півдні від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах і знищують ворожі комплекси радіорозвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На південному фланзі ми надалі продовжуємо наступальну операцію, зокрема маємо успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Іванівського", - йдеться у повідомленні.

За його словами, військові продовжують вибивати противника, під шквальним вогнем вони тримають оборону та закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом ворог 580 разів відкривав вогонь по нашим захисникам на цьому напрямку, чотири рази використовував авіацію, відбулось 12 бойових зіткнень.

Втрати окупантів на Бахмутському напрямку

Євлаш повідомив, що військовим вдалося ліквідувати 141 окупанта, також дуже добре попрацювали контрбатарейні підрозділи.

"Нам вдалося знищити 10 гармат Д-30, також ще 3 гармати Д-20, 2 "Піони" 203 мм та 4 "Мсти-Б", - додав начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, на цьому напрямку дивізіон артилерійських озброєнь був знищений, також військовим вдалося знищити багато різних спеціальних засобів радіоелектронної розвідки.

Мова йде про розвідувальний комплекс "Кредо-М1". Це спеціальна установка, яка в будь-яку пору року виявляє пересування техніки та людей, також було знищено комплекс спостереження "Муром-П" і електронний комплекс "Іронія". Її росіяни також використовують для коригування вогню та відстежування пересування наших військ на цьому напрямку.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Також речник Східного угруповування Євлаш повідомляв про успіхи ЗСУ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.