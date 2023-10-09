Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута та просування у західній частині Запорізької області: карти ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута і трохи просунулися у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Ситуація у Луганській області

Як зазначено у звіті ISW, 8 жовтня ЗСУ провели невдалі наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Російська сторона заявила, що російські війська відбили українські атаки поблизу Орлянського в Харківській області; Новоселовського, Макіївки та Діброва у Луганській області; Торського у Донецькій області; і в районі Серебрянського лісу Російські війська відбили українську атаку поблизу Торського.

Ситуація у Донецькій області

За словами Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції під Бахмутом 8 жовтня і, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські сили досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки.

Український генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки та на північний захід від Бахмута в районі Богданівки.

Російська влада заявила, що війська відбили українські атаки в районі Андріївки. Вони стверджують, що ЗСУ намагаються обійти Курдюмівку з північного сходу і для цього атакують у напрямку Зеленопопілля.

Військові блогери РФ стверджують, що українські захисники нещодавно перенесли свої зусилля у бік Курдюмівки, щоб захопити тактичні висоти, що залишилися, на південь від Бахмута. Але в цьому районі спостерігається менше значних переміщень українських військ через погіршення погодних умов та сильний дощ, що перешкоджає використанню повітряної розвідки.

Російські війська провели обмежені наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Бахмута, і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

Лінія Донецьк-Авдіївка

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Донецьк-Авдіївка та, за повідомленнями, просунулися вперед. Український Генеральний штаб та представник Української Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили відбили 20 російських атак у районі Авдіївки, на північно-західній околиці Донецька у районі Первомайського та на південно-західній околиці Донецька у районі Мар'їнки, Красногорівки.

Штупун також зазначив, що російські атаки у напрямках Авдіївки та Мар'їнки призначені для відволікання українських сил та щоб не допустити перекидання українських резервів на запорізький напрямок.

Російські джерела стверджували, що російським силам нещодавно вдалося зайняти нові позиції в північній Мар'їнці та досягли часткового успіху біля Красногорівки (населеного пункту на північ від Авдіївки).

Ситуація на "Південній осі"

За повідомленнями ISW, українські війська 8 жовтня продовжили наступальні дії в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український генштаб повідомив, що українські сили відбили 10 російських атак поблизу Водяного та Золотої Ниви.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що елементи російського східного угруповання військ відбили українські атаки на північний схід від Микільського, на захід від Новодонецького, на захід від Старомайорська та на північ від Приютного.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що в секторі Велика Новосілка на лінії фронту було відносно спокійно протягом останніх чотирьох тижнів і що ЗСУ звільнили щонайменше 125 кілометрів на цій лінії фронту. ISW оцінює, що українські сили звільнили майже 215 квадратних кілометрів у районі кордону Донецької та Запорізької областей із початку контрнаступу у червні 2023 року.

Російські війська здійснили контратаку в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених територіальних завоювань. Російський блогер заявив, що російський спецназ та мотострілецькі підрозділи захопили майже дюжину українських позицій та витіснили українські сили з невказаного "стратегічно важливого населеного пункту".

ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області та досягли обмежених територіальних успіхів на північ від Новопрокопівки Опубліковані 8 жовтня відеозаписи з геолокацією показали, що українські сили домоглися обмеженого просування вздовж шосе Т-0408 на північній околиці Новопрокопівки.

Російські джерела заявили, що українські сили продовжують наступ у напрямку Копані і досягли деяких успіхів. Російська укріплена лінія оборони розташована на північний схід та південний схід від Копані і що українські сили також безуспішно атакували російські позиції на околицях Новопрокопівки та на підступах до Вербового. Російським силам не вдалося відрізати фланги українських сил, що наступають у напрямку Новопрокопівки та Вербового протягом тижня, але українські сили не досягли значних успіхів.

На лінії Роботино - Вербово продовжуються інтенсивні бої та вогнем російської артилерії було відбито дві українські диверсійно-розвідувальні групи на північний захід від Вербово.

Представник Українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують зміцнювати свою оборону навколо Токмака і що місто перетворилося на фортецю, оточену круговими оборонними лініями.

Російські джерела продовжували обговорювати українські операції за річкою Дніпро та біля Антонівського мосту на Херсонщині. ЗСУ продовжують зміцнювати позиції на островах у дельті річки Дніпро на східному (лівому) березі річки та досягають часткового успіху.

Вони уточнили, що українські захисники не мають серйозного плацдарму в цьому районі. Стверджували, що українські сили утримують позиції під Антонівським мостом і що українські диверсійно-розвідувальні підрозділи час від часу заходять до Олешки, використовуючи міст як прикриття.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно намагалися завдати удару по залізничній станції Джанкой модифікованою ракетою С-200 увечері 7 жовтня.

Раніше ми писали про ситуацію на фронті статусом на вечір 8 жовтня. На даний момент ЗСУ ліквідувало 282 280 російських військових.