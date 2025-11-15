ЗСУ мають успіх біля Куп’янська та атакують позиції РФ у центрі міста, - ISW

Крім того, оприлюднені кадри демонструють удари українських військових по російських позиціях у центральній частині Куп’янська. За оцінкою ISW, це свідчить про проникнення російських підрозділів у місто, однак ця активність наразі не впливає на загальну лінію фронту.



Американські дослідники зазначають, що ЗСУ утримують свої позиції й навіть мають локальні успіхи в центральному Куп’янську та на схід від Петропавлівки - у районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

Водночас в ISW не підтверджують твердження російських воєнних блогерів про нібито захоплення Соболівки та просування російських сил на сході й півдні Куп’янська, на схід від Курилівки, а також на захід від Піщаного та поблизу Кам’янки