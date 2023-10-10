ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ мають успіх біля Андріївки, закріплюються на рубежах на Мелітопольському напрямку

Вівторок 10 жовтня 2023 09:05
UA EN RU
ЗСУ мають успіх біля Андріївки, закріплюються на рубежах на Мелітопольському напрямку Фото: військові ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові під час активних наступальних дій на Мелітопольському напрямку завдають російським окупантам втрат і закріплюються на зайнятих рубежах. На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ мають частковий успіх у районі Андріївки.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Офіцер зранку 10 жовтня висловився про ситуацію на цих напрямках, де Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Так, військові ЗСУ ведуть активні наступальні дії на Мелітопольському напрямку, завдають військам російських загарбників втрат у живій силі та техніці.

"Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - зазначив представник Генштабу.

Також Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районі Кліщіївки Донецької області. Бійці ЗСУ водночас продовжують наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку.

"Мають частковий успіх у районі Андріївки. Закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів Ковальов.

Просування ЗСУ у Запорізькій та Донецькій областях

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за вчорашню добу вказали, що військові ЗСУ продовжують проведення наступальних операцій на декількох напрямках. Зокрема, Сили оборони досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового у Запорізькій області.

Додамо, що у Генеральному штабі ЗСУ 9 жовтня розповіли про успіх українських захисників на Мелітопольському та Бахмутському напрямах, а також про просування наших військових на цих ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати