ВСУ имеют успех возле Андреевки, закрепляются на рубежах на Мелитопольском направлении

Украинские военные в ходе активных наступательных действий на Мелитопольском направлении наносят российским оккупантам потери и закрепляются на занятых рубежах. На Бахмутском направлении бойцы ВСУ имеют частичный успех в районе Андреевки.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Офицер утром 10 октября высказался о ситуации на этих направлениях, где Силы обороны продолжают вести наступательную операцию.

Так, военные ВСУ ведут активные наступательные действия на Мелитопольском направлении, наносят войскам российских захватчиков урон в живой силе и технике.

"Продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают неприятеля", - отметил представитель Генштаба.

Также Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в районе Клещиевки Донецкой области. Бойцы ВСУ в то же время продолжают наступательные и штурмовые действия на Бахмутском направлении.

"Имеют частичный успех в районе Андреевки. Закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Ковалев.

Продвижение ВСУ в Запорожской и Донецкой областях

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете за вчерашние сутки указали, что военные ВСУ продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. В частности, Силы обороны добились успехов вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

Добавим, что в Генеральном штабе ВСУ 9 октября рассказали об успехе украинских защитников на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, а также о продвижении наших военных на этих участках фронта.