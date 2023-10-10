ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ нібито захопили невизначені позиції поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки та Іванівки.

Речник Східного угруповання Збройних Сил України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські дії поблизу Синьківки та Іванівки посилилися, незважаючи на зниження активності авіації та безпілотників на напрямку Куп’янськ-Лиман через сильні зливи.

Російські війська 9 жовтня вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна і не досягли підтверджених успіхів. Російські військові блогери стверджували, що сили РФ нібито просунулися до 1 км поблизу Макіївки і начебто захопили невизначені позиції поблизу Невського, хоча ISW не спостерігало візуальних доказів цього.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки.

Бої у Донецькій області

Українські війська 9 жовтня продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська досягли успіху на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські "воєнкори" стверджували, що тривають важкі бої за тактичні висоти біля залізничного полотна Кліщіївка – Андріївка.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Речник української бригади швидкого реагування "Рубіж" Павло Сторожук зазначив, що війська РФ змінили тактику на Бахмутському напрямку і все частіше використовують невеликі групи по чотири-вісім осіб для обходу українських сил.

Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її бійці взяли в полон командира добровольчого батальйону "Алга" 72-ї ОМСБр РФ.

Українські військові джерела заявили, що російські війська здійснили майже 15 невдалих атак на північ від Донецька поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ продовжують проводити наземні атаки вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що сили РФ нібито відбили українські атаки поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) та Микільського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Староморського та Левадного. Російський "воєнкор" стверджував, що сили РФ безуспішно атакували поблизу Микільського та Новодонецького.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські війська ведуть бойові дії поблизу Марфополя (9 км на південь від Гуляйполя). Військовий оглядач повідомив, що підрозділи російської 64-ї мотострілецької бригади нібито просунулися на кілька сотень метрів у спірній "сірій зоні" в напрямку Марфопіль-Червоне. Він додав, що ці атаки є лише тактичними, оскільки російські сили атакують у масштабі батальйону або менше.

Українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 9 жовтня.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили незначно просунулися в напрямку Копані і між Роботиним та Новоданилівкою. Російські військові блогери стверджували, що на лінії Роботине-Вербове тривають запеклі бої.

9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області.

Генштаб ЗСУ повідомив , що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки.

Повідомляється, що в ніч з 8 на 9 жовтня українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро в Херсонській області. Російський "воєнкор" стверджував, що кілька катерів українських сил намагалися провести розвідку біля Антонівського мосту, але російські сили нібито відбили спробу висадки