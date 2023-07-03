ЗСУ мають технологічну перевагу та просуваються на сході та півдні, - командувач ДШВ

"Військові частини та підрозділи ДШВ ЗСУ успішно ведуть бойові дії на найбільш важливих напрямках та щодня просуваються вперед, звільняючи кожен кілометр рідної землі", - написав він.

Генерал зазначив, що завдяки західним озброєнням українські воїни мають технологічну перевагу над ворогом, а бійці добре навчені та підготовлені, зокрема й за кордоном.

Миргородський також розповів, що десантники на високому рівні освоїли іноземні озброєння - це бронетанкова техніка, артилерія, стрілецька зброя, колективне озброєння та різні технічні засоби.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. За минулий тиждень звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Станом на ранок 3 липня загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 260 військових. За останню добу ЗСУ ліквідували 600 російських солдатів.