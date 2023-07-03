ВСУ имеют технологическое преимущество и продвигаются на востоке и юге, - командующий ДШВ

"Военные части и подразделения ДШВ ВСУ успешно ведут боевые действия на наиболее важных направлениях и каждый день продвигаются вперед, освобождая каждый километр родной земли", - написал он.

Генерал отметил, что благодаря западным вооружениям у украинских воинов есть технологическое преимущество над врагом, а бойцы хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за рубежом.

Миргородский также рассказал, что десантники на высоком уровне освоили иностранные вооружения - это бронетанковая техника, артиллерия, стрелковое оружие, коллективное вооружение и различные технические средства.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. За прошедшую неделю освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге

По состоянию на утро 3 июля общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 600 российских солдат.