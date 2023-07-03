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ВСУ имеют технологическое преимущество и продвигаются на востоке и юге, - командующий ДШВ

Фото: ВСУ продолжают освобождать территорию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины обладают технологическим преимуществом над россиянами. Подразделения десантно-штурмовых войск ведут наступление на востоке и юге.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Максим Миргородский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Военные части и подразделения ДШВ ВСУ успешно ведут боевые действия на наиболее важных направлениях и каждый день продвигаются вперед, освобождая каждый километр родной земли", - написал он.

Генерал отметил, что благодаря западным вооружениям у украинских воинов есть технологическое преимущество над врагом, а бойцы хорошо обучены и подготовлены, в том числе и за рубежом.

Миргородский также рассказал, что десантники на высоком уровне освоили иностранные вооружения - это бронетанковая техника, артиллерия, стрелковое оружие, коллективное вооружение и различные технические средства.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. За прошедшую неделю освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге

По состоянию на утро 3 июля общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 600 российских солдат.

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Война России против Украины