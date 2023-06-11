ЗСУ мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів, - ISW

Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ "відмінну" оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.

Багато російських джерел заявляють, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.

Ключові висновки ISW:

Українські війська ведуть контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту.

Окупанти у Запорізькій області продовжують оборонятися від українських атак відповідно до розумної тактичної оборонної доктрини.

Російські джерела продовжують наголошувати на ролі дефіцитних російських термобаричних артилерійських систем ТОС-1А у захисті від українських атак, хоча за останні дні українські сили знищили як мінімум дві таких системи.

Українські сили зараз намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію - лобову атаку на підготовлені оборонні позиції з відсутністю переваги у повітрі - і ці початкові атаки не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій.

Війська РФ трохи просунулися на північний схід від Куп'янська і продовжили наземні атаки в районі Кремінної.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута.

Контрнаступ України

Аналітики ISW зазначали, що українські військові проводять локальні контрнаступні операції на чотирьох напрямках. Також, за їхніми словами, українські воїни продовжують проводити контрнаслідування під Бахмутом. Водночас, окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готові до наступу.