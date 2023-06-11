ЗСУ мають тактичну перевагу під час нічних атак на позиції окупантів, - ISW

Українські військові мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із сучасними системами нічного бачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ "відмінну" оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.
Багато російських джерел заявляють, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.
Ключові висновки ISW:
Контрнаступ України
Аналітики ISW зазначали, що українські військові проводять локальні контрнаступні операції на чотирьох напрямках. Також, за їхніми словами, українські воїни продовжують проводити контрнаслідування під Бахмутом. Водночас, окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готові до наступу.
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