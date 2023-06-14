ЗСУ мають частковий успіх, ворог несе втрати, - Маляр описала ситуацію на фронті

Минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямку - від 300 до 350 метрів.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - пише Маляр.

Водночас:

на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка;

на Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Втрати ворога за вчорашню добу:

артилерійська батарея самохідних гармат;

2 комплекси РЕБ.

зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби;

ЗРК.

Контрнаступ Збройних сил України

Активна фаза контрнаступу наших воїнів розпочалась кілька днів тому. Військовим вдалось звільнити сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне

Ворог намагається відбити звільнені населені пункти, застосовуючи авіацію та артилерію.