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ВСУ имеют частичный успех, враг несет потери, - Маляр описала ситуацию на фронте

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в рамках проведения наступательной операции. Враг продолжает нести потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

За прошедшие сутки украинские воины прошли вперед на разных участках Бахмутского направления от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении - от 300 до 350 метров.

"Наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - пишет Маляр.

В то же время:

  • на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка;
  • на Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Потери врага за вчерашние сутки:

  • артиллерийская батарея самоходных орудий;
  • 2 комплекса РЭБ.
  • сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.);
  • радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;
  • ЗРК.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Активная фаза контрнаступления наших воинов началась несколько дней назад. Военным удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное

Враг пытается отбить освобожденные населенные пункты, применяя авиацию и артиллерию.

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