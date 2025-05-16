ЗСУ мали успіх під Торецьком, окупанти тиснуть на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

14 і 15 травня тривали бойові дії в Курській області. Російські "воєнкори" розповідали, що бої точаться у Тьотькіно та біля Нового Путі (обидва на південний захід від Глушкового).

Війська РФ продовжували обмежені атаки на північному заході Бєлгородської області, але не просунулися.

Операція РФ - "Північна вісь"

Російські вокупанти 15 травня продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, але успіху не мали.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували біля Біловодів та Водолаг. Також російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Біловодами.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

15 травня російські загарбники наступали на півночі Харківської області, але не просунулися. 14 і 15 травня війська РФ атакували в районі Кудіївки, Глибокого, в напрямку Високої Яруги, в районі Вовчанська, Тихого та Вовчанських Хуторів.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Павло Шамшин 15 травня повідомив, що російські окупанти накопичують сили на Харківському напрямку та вже розпочали літні наступальні дії на цьому напрямку.

Речник українського підрозділу, який діє на Харківському напрямку, 15 травня повідомив, що росіяни щодня ведуть штурми біля Вовчанських Хуторів і Тихого, але нещодавно припинили спроби перетнути річку Вовча.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 15 травня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Кам’янки, Глушківки та в напрямку Піщаного 14 і 15 травня.

15 травня російські загарбники продовжували наступ на напрямку Борової, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Богуславки, Загризове, в напрямку Новоплатонівки, біля Кругляківки, Нової Кругляківки, Новоєгорівки, Греківки, Ольгівки та Нового Миру 14 і 15 травня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що війська РФ просунулися в центрі Торського (на схід від Лиману).

Російські окупанти атакували біля Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Колодязів, Лозової, Ямполівки, та в районі Серебрянського лісу 14 та 15 травня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 15 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 14 і 15 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

15 травня путінські війська продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, коло Григорівки і в напрямку Маркового, біля Ступочок, Білої Гори і Курдюмівки 14 і 15 травня.

Російський блогер заявив, що Сили оборони України контратакували в Часовому Яру.

Нещодавно українські війська просунулися під Торецьком. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що ЗСУ просунулися на північ від міста.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Кримського, Диліївки, Дружби, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Новооленівки, Романівки, Єлизаветівки, Калинового, Яблунівки, Гнатівки, Зорі, в районі Щербинівки, Петрівки і в напрямку Попів Яр 14 і 15 травня.

Офіційні українські джерела ISW повідомили 14 і 15 травня, що воїни ЗСУ, які діяли в Торецьку, відбили кілька російських моторизованих атак із використанням невстановленої кількості мотоциклів поблизу Зорі та Диліївки, а також у самому Торецьку. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в Торецьку.

Речник української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, 15 травня заявив, що з липня 2024 року на цьому напрямку війська РФ зазнали втрат у 70 тисяч військових.

Російські окупанти 15 травня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Малинівки, Миролюбівки, Мирного, Променя, у напрямку Миколаївки та Новоекономічного, біля Лисівки, Шевченка, Звірового, Котлиного та Удачного 14 і 15 травня.

Командир українського артилерійського розвідувального батальйону, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 15 травня, що росіяни використовують у цьому районі велику кількість FPV-дронів з волоконно-оптичними кабелями, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку на Покровськ і Мирноград.

Також командир розповів, що російські окупанти використовують у штурмах нещодавно завербований і погано навчений особовий склад.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують опубліковані 15 травня геолокаційні кадри, війська РФ здійснили механізовану атаку розміром приблизно у взводу, що свідчить про те, що росіяни могли просунутися на південь від Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки).

Війська РФ атакували в районі Новомиколаївки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Муравки, біля Котлярівки, Троїцького та Новооленівки 14 і 15 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Троїцького та Горіхового.

Російські окупанти 15 травня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але успіху не мали. 14 і 15 травня війська РФ наступали в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки та Багатира. Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували під Багатирем.

Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, оприлюднені 15 травня, показують, що війська РФ окупували н.п. Вільне Поле (на захід від Великої Новосілки).

Війська РФ атакували біля Комара, Веселого та Бурлацького, коло Вільного Поля та Новополя 14 і 15 травня. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували біля Веселого та Вільного Поля.

"Південна вісь"

15 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але просунутися не змогли. 14 і 15 травня війська РФ атакували в районі Степового та Малих Щербаків.

Російські окупанти 15 травня продовжили наступальні дії на Херсонському напрямку, але підтвердженого успіху не мали. 14 та 15 травня війська РФ атакували у невстановлених районах на цьому напрямку.

Ситуація на фронті

Як інформували у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 16 травня, з початку доби на фронті вже відбулося 117 боїв.

У військовому командуванні також повідомили, що Покровський напрямок досі залишається "найгарячішим" за кількість ворожих штурмів та атак. У цьому районі українські захисники знищили на цій ділянці фронту черговий спостережний комплекс "Муром-М", а також знешкодили понад 160 окупантів.

Додамо, як розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, РФ застосовує у війні з Україною об'єднане угруповання військ чисельністю до 640 тисяч осіб.