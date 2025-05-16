ВСУ имели успех под Торецком, оккупанты давят на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

14 и 15 мая продолжались боевые действия в Курской области. Российские "военкоры" рассказывали, что бои идут в Теткино и возле Нового Пути (оба к юго-западу от Глушково).

Войска РФ продолжали ограниченные атаки на северо-западе Белгородской области, но не продвинулись.

Операция РФ - "Северная ось"

Российские оккупанты 15 мая продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но успеха не имели.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали возле Беловодов и Водолаг. Также российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Беловодами.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

15 мая российские захватчики наступали на севере Харьковской области, но не продвинулись. 14 и 15 мая войска РФ атаковали в районе Кудеевки, Глубокого, в направлении Высокой Яруги, в районе Волчанска, Тихого и Волчанских Хуторов.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Павел Шамшин 15 мая сообщил, что российские оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении и уже начали летние наступательные действия на этом направлении.

Представитель украинского подразделения, которое действует на Харьковском направлении, 15 мая сообщил, что россияне ежедневно ведут штурмы возле Волчанских Хуторов и Тихого, но недавно прекратили попытки пересечь реку Волчья.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 15 мая продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Каменки, Глушковки и в направлении Песчаного 14 и 15 мая.

15 мая российские захватчики продолжали наступление в направлении Боровой, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Богуславки, Загрызово, в направлении Новоплатоновки, возле Кругляковки, Новой Кругляковки, Новоегоровки, Грековки, Ольговки и Нового Мира 14 и 15 мая.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что войска РФ продвинулись в центре Торского (к востоку от Лимана).

Российские оккупанты атаковали возле Редкодуба, Липово, Зеленой Долины, Колодезей, Лозовой, Ямполевки, и в районе Серебрянского леса 14 и 15 мая.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 15 мая продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 14 и 15 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

15 мая путинские войска продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, возле Григорьевки и в направлении Марково, возле Ступочек, Белой Горы и Курдюмовки 14 и 15 мая.

Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины контратаковали в Часовом Яру.

Недавно украинские войска продвинулись под Торецком. Геолокационные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что ВСУ продвинулись на север от города.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Крымского, Делиевки, Дружбы, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Новооленевки, Романовки, Елизаветовки, Калинового, Яблоновки, Гнатовки, Зари, в районе Щербиновки, Петровки и в направлении н.п. Попов Яр 14 и 15 мая.

Официальные украинские источники ISW сообщили 14 и 15 мая, что воины ВСУ, действовавшие в Торецке, отбили несколько российских моторизованных атак с использованием неустановленного количества мотоциклов вблизи Зари и Делиевки, а также в самом Торецке. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в Торецке.

Представитель украинской бригады, которая действует на Торецком направлении, 15 мая заявил, что с июля 2024 года на этом направлении войска РФ понесли потери в 70 тысяч военных.

Российские оккупанты 15 мая продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Малиновки, Миролюбовки, Мирного, Луча, в направлении Николаевки и Новоэкономичного, возле Лисовки, Шевченко, Зверево, Котлино и Удачного 14 и 15 мая.

Командир украинского артиллерийского разведывательного батальона, который действовал на Покровском направлении, сообщил 15 мая, что россияне используют в этом районе большое количество FPV-дронов с волоконно-оптическими кабелями, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи на Покровск и Мирноград.

Также командир рассказал, что российские оккупанты используют в штурмах недавно завербованный и плохо обученный личный состав.

Российские захватчики недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как показывают опубликованные 15 мая геолокационные кадры, войска РФ осуществили механизированную атаку размером примерно во взвод, что свидетельствует о том, что россияне могли продвинуться к югу от Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки).

Войска РФ атаковали в районе Новониколаевки, Новосергиевки, Новоалександровки и Муравки, возле Котляровки, Троицкого и Новоеленовки 14 и 15 мая. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Троицкого и Орехового.

Российские оккупанты 15 мая продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но успеха не имели. 14 и 15 мая войска РФ наступали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Багатира. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали под Багатиром.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, обнародованные 15 мая, показывают, что войска РФ оккупировали н.п. Свободное Поле (к западу от Великой Новоселки).

Войска РФ атаковали возле Комара, Веселого и Бурлацкого, возле Вольного Поля и Новополя 14 и 15 мая. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали возле Веселого и Свободного Поля.

"Южная ось"

15 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. 14 и 15 мая войска РФ атаковали в районе Степного и Малых Щербаков.

Российские оккупанты 15 мая продолжили наступательные действия на Херсонском направлении, но подтвержденного успеха не имели. 14 и 15 мая войска РФ атаковали в неустановленных районах на этом направлении.

Ситуация на фронте

Как информировали в Генеральном штабе в вечерней сводке 16 мая, с начала суток на фронте уже произошло 117 боев.

В военном командовании также сообщили, что Покровское направление до сих пор остается самым "горячим" по количеству вражеских штурмов и атак. В этом районе украинские защитники уничтожили на этом участке фронта очередной наблюдательный комплекс "Муром-М", а также обезвредили более 160 оккупантов.

Добавим, как рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, РФ применяет в войне с Украиной объединенную группировку войск численностью до 640 тысяч человек.