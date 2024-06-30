ЗСУ мали успіх під Кремінною, а ворог просунувся біля Куп'янська та Торецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бойові дії 29 червня тривали на північ і північний схід від Харкова, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

28 і 29 червня тривали бої поблизу та в межах Вовчанська та Глибокого.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ завдають ударів з термобаричної артилерії ТОС-1А в напрямку Липців, і що знищили невизначену переправу через річку Вовча у Вовчанську.

Речник Угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що частина російських військових, які діють на Вовчанському напрямку, зокрема бійці 153-го танкового полку Московського військового округу, відмовилися воювати.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп'янська, а українські захисники просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 28 і 29 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що путінські війська просунулися вздовж залізничної лінії на південь від н.п. Іванівка.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 червня, показують, що ЗСУ просунулися на схід від Тернів, а також в лісовій зоні на південний захід від Кремінної.

Російський блогер стверджував, що війська РФ нібито просунулися приблизно на 1 км на південний схід від Синьківки та захопили позиції на північ від Петропавлівки.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто витіснили ЗСУ з лісистих масивів на схід від М'ясожарівки та просунулися до адміністративних кордонів населеного пункту.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Невського.

Український військовослужбовець, який діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські окупанти за допомогою безпілотників скидають на українські позиції на цьому напрямку хімічні боєприпаси, запальні речовини, гази та отруйні речовини

Російські загарбники продовжували наступати в районі Степової Новоселівки, Стельмахівки та Кругляківки, поблизу Макіївки та Греківки, поблизу Торського та в районі Серебрянського лісництва 28 і 29 червня.

Операція №3 - Донецька область

29 червня війська РФ продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Росіяни стверджували, що частини їхнього 51-го повітряно-десантного (ВДВ) полку нібито нещодавно захопили Роздолівку, та що просуваються до Переїзного, хоча експерти ISW не спостерігали доказів.

Війська РФ 29 червня продовжили наступ в районі Спірного та Виїмки.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що путінські війська незначно просунулися в мікрорайоні Каналу.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в лісовій зоні на південь від Калинівки.

29 червня тривали бої під Часовим Яром, Калинівкою та Кліщіївкою.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися в Торецькому напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що війська РФ незначно просунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Дружби.

В Міноборони РФ стверджували, що їхні війська нібито захопили Шуми станом на 29 червня, хоча російські та українські джерела повідомляли, що російські війська захопили населений пункт 22 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на схід від Північного та Залізного, та просунулися до 2,3 км вглиб і 1,65 км в ширину на околицях Південного.

Російські окупанти продовжували атаки поблизу Торецька, біля Північного та поблизу Південного та Нью-Йорка.

29 червня російські загарбники продовжували наступальні дії на захід від Авдіївки, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Деякі російські блогери стверджували, що війська РФ начебто захопили Сокіл та просунулися до західної околиці Євгенівки (на північний захід від Авдіївки).

Інші російські "воєнкори" розповідали, що ЗСУ утримують позиції на околицях н.п. Сокіл.

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Уманського.

Представник української бригади заявив, що війська РФ використовують мотоцикли на Покровському напрямку у безуспішних спробах обійти українську оборону.

29 червня тривали бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Сокіла та на захід від Авдіївки в районі Яснобродівки та Карлівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що путінські війська просунулися в межах південно-західної Красногорівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, на яких показано, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром приблизно у взвод, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Костянтинівки.

28 червня представник бригади ЗСУ заявив, що українські сили нещодавно відбили російський механізований штурм посиленої роти у невстановленому районі на Курахівському напрямку.

Речник бригади розповів, що війська РФ застосували в штурмі 9 танків і 9 БТРів, а ЗСУ знищили 1 танк і пошкодили ще 4, в тому числі кілька танків Т-90.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися у східну Максимілянівку.

29 червня бої тривали в межах Красногорівки, біля Побєди, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

29 червня тривали позиційні бойові дії на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

29 червня тривали позиційні бойові дії в західній частині Запорізької області.

Російські окупанти 29 червня вели наступальні дії в районі Роботиного, Вербового, Малої Токмачки та Новоданилівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито зайняли опорні пункти поблизу Роботиного.

Російське джерело стверджує, що війська РФ намагаються виявити та придушити українські безпілотники FPV, оскільки ЗСУ змінили частоти дронів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, свідчать про те, що українські війська завдали удару по російському дизельному потягу з безпілотників FPV поблизу Токмака.

29 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок.

Російський "воєнкор" заявив, що в острівній зоні в районі Антонівського залізничного та автомобільного мостів точаться бої зі стрілецької зброї.

Блогер також розповів, що російське військове керівництво стверджувало, що війська РФ нібито повністю контролюють всю острівну зону, але російські фронтовики спростували ці повідомлення.

Російські офіційні особи та "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Севастополю в Криму 29 червня, а осколки ракети нібито впали на приватні будинки.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у зведенні 29 червня ввечері розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні заявили, що російські окупанти, зокрема, намагаються наступати в бік Торецька, але найгарячіша ситуація протягом дня залишалася на Покровському напрямку.

Крім того, повідомлялося, що українським захисникам вдалось відкинути ворога від Тернів та Ямполівки Донецької області. Зокрема, ЗСУ відбили позиції поблизу села.