ВСУ имели успех под Кременной, а враг продвинулся возле Купянска и Торецка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Боевые действия 29 июня продолжались севернее и северо-восточнее Харькова, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

28 и 29 июня продолжались бои вблизи и в пределах Волчанска и Глубокого.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ наносят удары с термобарической артиллерии ТОС-1А в направлении Липцев, и что уничтожили неопределенную переправу через реку Волчья в Волчанске.

Спикер Группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что часть российских военных, действующих на Волчанском направлении, в том числе бойцы 153-го танкового полка Московского военного округа, отказались воевать.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно немного продвинулись юго-восточнее Купянска, а украинские защитники продвинулись вблизи Кременной во время продолжения боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 28 и 29 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что путинские войска продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от н.п. Ивановка.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 июня, показывают, что ВСУ продвинулись к востоку от Тернов, а также в лесной зоне юго-западнее Кременной.

Российский блогер утверждал, что войска РФ якобы продвинулись примерно на 1 км к юго-востоку от Синьковки, и захватили позиции к северу от Петропавловки.

Другой российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы вытеснили ВСУ из лесистых массивов к востоку от Мясожаровки и продвинулись к административным границам населенного пункта.

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Невского.

Украинский военнослужащий, действующий на Лиманском направлении, сообщил, что российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывают на украинские позиции на этом направлении химические боеприпасы, зажигательные вещества, газы и ядовитые вещества

Российские захватчики продолжали наступать в районе Степной Новоселовки, Стельмаховки и Кругляковки, вблизи Макеевки и Грековки, вблизи Торского и Серебрянского лесничества 28 и 29 июня.

Операция №3 - Донецкая область

29 июня войска РФ продолжили наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Россияне утверждали, что части их 51-го воздушно-десантного (ВДВ) полка якобы недавно захватили Раздоловку и продвигаются к Переездному, хотя эксперты ISW не наблюдали доказательств.

Войска РФ 29 июня продолжили наступление в районе Спорного и Выемки.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, показывают, что путинские войска незначительно продвинулись в микрорайоне Канала.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в лесной зоне к югу от Калиновки.

29 июня продолжались бои под Часовым Яром, Калиновкой и Клещиевкой.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс к востоку от Дружбы.

В Минобороны РФ утверждали, что их войска якобы захватили Шумы на 29 июня, хотя российские и украинские источники сообщали, что российские войска захватили населенный пункт 22 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись восточнее Северного и Железного, и продвинулись до 2,3 км вглубь и 1,65 км в ширину в окрестностях Южного.

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Торецка, Северного и Южного и Нью-Йорка.

29 июня российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Некоторые российские блоггеры утверждали, что войска РФ будто бы захватили Сокол и продвинулись к западной окраине Евгеньевки (к северо-западу от Авдеевки).

Другие российские "военкоры" рассказывали, что ВСУ удерживают позиции в окрестностях н.п. Сокол.

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Уманского.

Представитель украинской бригады заявил, что войска РФ используют мотоциклы на Покровском направлении в безуспешных попытках обойти украинскую оборону.

29 июня продолжались бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Сокола и к западу от Авдеевки в районе Яснобродовки и Карловки.

Войска РФ недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что путинские войска продвинулись в пределах юго-западной Красногоровки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, на которых показано, как ВСУ отражают российскую механизированную атаку размером примерно во взвод, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Константиновки.

28 июня представитель бригады ВСУ заявил, что украинские силы недавно отразили российский механизированный штурм усиленной роты в неустановленном районе на Кураховском направлении.

Спикер бригады рассказал, что войска РФ применили в штурме 9 танков и 9 БТРов, а ВСУ уничтожили 1 танк и повредили еще 4, в том числе несколько танков Т-90.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в восточную Максимильяновку.

29 июня бои продолжались в пределах Красногоровки, возле Победы, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

29 июня продолжались позиционные боевые действия на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

29 июня продолжались позиционные боевые действия в западной части Запорожской области.

Российские оккупанты 29 июня вели наступательные действия в районе Работино, Вербового, Малой Токмачки и Новоданиловки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы заняли опорные пункты вблизи Работино.

Российский источник утверждает, что войска РФ пытаются выявить и подавить украинские беспилотники FPV, поскольку ВСУ изменили частоты дронов.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска нанесли удар по российскому дизельному поезду с беспилотников FPV вблизи Токмака.

29 июня продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Российский "военкор" заявил, что в островной зоне в районе Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов идут бои из стрелкового оружия.

Блогер также рассказал, что российское военное руководство утверждало, что войска РФ якобы полностью контролируют всю островную зону, но российские фронтовики опровергли эти сообщения.

Российские официальные лица и "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Севастополю в Крыму 29 июня, а осколки ракеты якобы упали на частные дома.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в своде 29 июня вечером рассказали, что за сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в военном командовании заявили, что российские оккупанты, в частности, пытаются наступать в сторону Торецка, но самая горячая ситуация в течение дня оставалась на Покровском направлении.

Кроме того, сообщалось, что украинским защитникам удалось отбросить врага от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отразили позиции вблизи села.