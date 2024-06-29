ua en ru
Сб, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Азов" показав кадри з щойно відбитих позицій поблизу Тернів

Донбас, Субота 29 червня 2024 14:20
UA EN RU
"Азов" показав кадри з щойно відбитих позицій поблизу Тернів Фото: ЗСУ відбили позиції поблизу села Терни Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалось відкинути окупантів від Тернів та Ямполівки Донецької області. Зокрема, ЗСУ відбили позиції поблизу села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".

"В результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, частини окупантів понесли важкі втрати: техніка знищувалась десятками, особовий склад - сотнями.

"Азов" показав відео щойно відбитих позицій поблизу Тернів, де російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану.

Зокрема, на кадрах, записаних на екшн-камеру бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій.

Ситуація в районі Тернів

З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів Донецькій області, на Лиманському напрямку. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище.

&quot;Азов&quot; показав кадри з щойно відбитих позицій поблизу Тернів

Терни в Донецькій області (deepstatemap)

Наприкінці травня повідомлялось, що росіяни планують відновити наступ на Лиманському напрямку в Донецькій області і Для цього вони проводять розвідку водних переправ. На початку червня окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, хоча ЗСУ успішно відбивають атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Азовці Війна в Україні
NEWS
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno
"Базовий прогноз". Українці можуть бути 12 годин без світла взимку, - Yasno
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США