"Азов" показав кадри з щойно відбитих позицій поблизу Тернів
Українським військовим вдалось відкинути окупантів від Тернів та Ямполівки Донецької області. Зокрема, ЗСУ відбили позиції поблизу села.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".
"В результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов", 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають військові, частини окупантів понесли важкі втрати: техніка знищувалась десятками, особовий склад - сотнями.
"Азов" показав відео щойно відбитих позицій поблизу Тернів, де російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану.
Зокрема, на кадрах, записаних на екшн-камеру бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій.
Ситуація в районі Тернів
З початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів Донецькій області, на Лиманському напрямку. Ситуація на напрямку була загрозливою: окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище.
Терни в Донецькій області (deepstatemap)
Наприкінці травня повідомлялось, що росіяни планують відновити наступ на Лиманському напрямку в Донецькій області і Для цього вони проводять розвідку водних переправ. На початку червня окупанти активізувалися на Лиманському напрямку, хоча ЗСУ успішно відбивають атаки.
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