ЗСУ мали успіх біля Торецька і Покровська, ворог тисне на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області в рамках активізації своєї кампанії зі спроб ліквідувати "український плацдарм" в регіоні 7 і 8 березня. Оприлюднені 8 березня геолокаційні кадри показують, що війська РФ захопили Черкаське Поріччя (на північ від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що російські війська начебто захопили Вікторівку та Миколаївку, а також наступають біля Малої Локні (усі на північний захід від Суджі).

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська атакують Нікольський, начебто захопили Мартинівку та просуваються на захід від Курилівки (на південь від Суджі).

Російський блогер стверджував, що війська РФ нещодавно скористалися нібито невдалою ротацією ЗСУ, щоб просунутися поблизу Суджі.

Неназваний український командир, який діяв у Курській області, розповів New York Post, що приблизно 8-10 машин ворога нещодавно прорвали українські позиції поблизу Суджі та змогли швидко просунутися. Експерти ISW вважають, що він міг мати на увазі нещодавнє просування росіян на південь від Суджі між Курилівкою та Гуєво.

Війська РФ також почали наступ на саму Суджу 8 березня. Російські та українські джерела ISW повідомляли, що війська РФ намагалися таємно атакувати українські позиції в Суджі через підземний газопровід, але оприлюднили суперечливі заяви щодо результатів атаки.

Аналітики Інституту війни також пишуть, що війська РФ, схоже, руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, ймовірно, намагаючись перешкодити ЗСУ вийти з Курської області.

Раніше експерти ISW оцінювали, що росіяни мають намір перекрити H-07, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення ЗСУ в Курській області та спробувати охопити "український плацдарм" з півдня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 8 березня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 7 і 8 березня атакували в районі Вовчанська.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України начебто невдало контратакували поблизу Липців.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 8 березня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Війська РФ вели наступальні дії до самого Куп'янська, на Петро-Іванівку і Красне Перше, атакували поблизу Петропавлівки та Степової Новоселівки 7 і 8 березня.

Російський блогер заявив, що Сили оборони України періодично контратакують поблизу Калинового.

Російські окупанти 8 березня продовжували наступальні дії на напрямку Борова, але не змогли просунутися. Війська РФ 7 і 8 березня атакували в районі Нової Кругляківки, Загризового та Греківки.

Російські загарбники 8 березня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 7 і 8 березня війська РФ наступали в напрямку Нового, Зеленої Долини, в районі Мирного, Ямполівки, Торського і в напрямку Новомихайлівки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 8 березня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. 7 і 8 березня війська РФ атакували в районі Білогорівки.

Війська РФ 8 березня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не змогли просунутися. 7 і 8 березня російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, коло Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакували біля Часового Яру.

Також російське джерело розповідало, що путінські війська окупували щонайменше 85% Часів Яру, разом з тим в ISW спостерігали лише геолокаційні докази того, що росіяни захопили приблизно 57% населеного пункту.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 8 березня показують, що ЗСУ просунулися на вулиці Дружби в центрі міста та на вулицю Будівельників у південній частині Торецька.

Між тим на Торецькому напрямку фіксувалос яй просування російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 березня, показують, що війська РФ просунулися вулицею Воронезькою в західній частині Торецька.

Російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Дружби, Дачного і Диліївки 7 і 8 березня.

На Покровському напрямку фіксується просування ЗСУ. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 березня, показують, що Сили оборони України просунулися вздовж вулиці Горького на південному заході Лисівки (на південний схід від Покровська).

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ просувалися по вулиці Калиновій на півночі Шевченка (на південь від Покровська).

При цьому на Покровському напрямку просунулися й російські загарбники. Геолокаційні кадри від 7 березня показують, що росіяни просунулися в південно-східній частині Удачного, на південь від Преображенки та на південь від села Запоріжжя.

Війська РФ атакували під самим Покровськом, в напрямку Сергіївки, біля Нової Полтавки, Тарасівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Променя, Шевченка, в районі Новоолександрівки, Піщаного, Улаклів, Богданівки та Надіївки 7 і 8 березня.

Російське джерело ISW стверджує, що Сили оборони України контратакували біля Успенівки.

Російський блогер заявив, що путінські війська використовують бронетехніку для обстрілів у напрямку Надіївка-Котлярівка (на південний захід від Покровська).

Російські окупанти 8 березня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Зеленого Кута, Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки, Багатиря та Розлива 7 і 8 березня.

Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ здійснили контратаку в південно-західному Костянтинополі та тимчасово відтіснили війська РФ в цьому районі.

Російські загарбники 8 березня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли.

8 березня війська РФ наступали біля Роздольного, Дніпроенергії, Бурлацького та Вільного Поля.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України начебто невдало контратакували біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області 8 березня, але не просунулися. 7 і 8 березня російські війська РФ атакували в районі Чарівного, Степового, Щербаків і П'ятихаток.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні обстріли на Херсонському напрямку 8 березня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 березня, вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, здійснили рейд у район на північ від окупованих Олешок. При цьому в ISW не можуть перевірити, чи утримують Сили оборони України позиції в цьому районі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 березня повідомлялося, що з початку доби на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що найбільша кількість ворожих атак була в Курській області та на Покровському напрямку. Так, на Курщині Сили оборони України відбили за день 30 атак ворога, а на Покровському напрямку російські окупанти здійснили 25 атак та штурмових дій.

Також 8 березня в управлінні комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що ворожі спецпризначенці спробували по гілці газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Але їх виявили українські десантники, групи противника блокуються та знищуються.